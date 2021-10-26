Слуга офшоров: Как ударит по Зеленскому скандал с "Пандорой"

Журналисты выяснили, как скандал с офшорами скажется на Зеленском и его окружении.

Украинский политикум снова оказался в центре скандала. На этот раз "жертвами" масштабной утечки документов, которая получила название Pandora Papers, стали больше 1,5 тыс. украинцев, в том числе люди из ближайшего окружения президента Украины. По данным Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), Владимир Зеленский и его ближайшее окружение создали сеть офшорных компаний, которая сейчас владеет элитной недвижимостью в Лондоне на миллионы долларов.

Об этом говорится в материале Вести.

Офшорная империя Зеленского

По данным расследователей, сердцем офшорной бизнес-империи президента Зеленского и его окружения является ранее неизвестная офшорная компания, зарегистрированная на Британских Виргинских островах — Maltex Multicapital Corp. До начала 2019 года компания была поровну поделена между офшорными фирмами Владимира Зеленского, братьев Сергея и Бориса Шефиров и еще одного "кварталовца" — сценариста и режиссера продуктов "Студии Квартал 95" Андрея Яковлева. В документах фигурирует еще одна офшорная фирма — это Davegra Limited, которая принадлежит главе СБУ Ивану Баканову. Именно она числилась номинальным собственником Maltex, чтобы скрыть реальных владельцев. Об этом свидетельствует "слитая" трастовая декларация, в которой указана подпись главы СБУ.

В марте 2019 года — всего за месяц до избрания президентом — Зеленский передал свои акции Maltex Сергею Шефиру, близкому другу и деловому партнеру. "Документ от 25 июня 2019 года показывает, что Шефир сохранил свою долю в Maltex после того, как присоединился к администрации Зеленского", — говорится в расследовании ICIJ.

Документы о передаче прав собственности на компанию Maltex подготовил украинский юрист Юрий Азаров. Он же, по данным предыдущего расследования Panama Papers, числится секретарем дочерней компании Davegra Limited Greenvod Limited. Но, что любопытно, судя по документам, офшорная компания Зеленского Film Heritage продолжала получать дивиденды от Maltex даже после того, как официально передала свои акции. Такие условия были зафиксированы в специальном допсоглашении, которое Юрий Азаров, как утверждают журналисты-расследователи, подписал через шесть недель после сделки.

Кроме украинского юриста, в создании офшорной империи "кварталовцам" помогал крупный иностранный посредник — офшорная консалтинговая компания Fidelity Corporate Services. Как утверждается на сайте ICIJ, кроме регистрации офшорных фирм данная компания предлагает своим клиентам услуги номинальных директоров и акционеров для фиктивных компаний. Компания Fidelity, отвечая на запрос журналистов-расследователей, подтвердила, что она является зарегистрированным агентом Maltex Multicapital Corp и подчеркнула, что президент Украины Владимир Зеленский в настоящее время не является владельцем или бенефициаром какой-либо компании, находящейся под ее управлением.

"Официально известно, что Зеленский сделал карьеру комика, актера, сценариста и кинопродюсера" до своего избрания. Если такой человек решает заняться политикой много лет спустя, существуют правила поведения, которые требуют от него отказаться от любых таких прямых деловых интересов. Мы верим, что Зеленский поступил именно так", — прокомментировали в компании.

Отметим, по состоянию на сегодня, согласно данным Offshore leaks Database, номинальным директором Maltex Multicapital Corp. числится гражданин Панамы — Mario Antonio Alvarado Castillo. Он же является директором в еще более чем 40 офшорных компаниях.

"Уеду жить в Лондон"

А еще, как утверждают расследователи, через сеть связанных с Зеленским офшорных компаний собственниками элитной недвижимости в Лондоне стали двое его соратников. Речь идет о первом помощнике президента Сергее Шефире, который владеет сразу двумя квартирами в Лондоне общей стоимостью более 5 млн долл., и Андрее Яковлеве — бывшем бизнес-партнере Зеленского, сценаристе и режиссере "Студии Квартал 95". В общем счете лондонская недвижимость партнеров Зеленского оценивается в 8,08 млн долл.

Добавляет пикантности тот факт, что одна из квартир Шефира находится рядом с местом жительства вымышленного персонажа: Шерлока Холмса на улице Бейкер-стрит. Этот район является одним из нескольких дорогих районов Лондона, излюбленных иностранными инвесторами, использующими анонимные подставные компании.

Как сдетонировали офшоры

Офис президента буквально сразу включился в "антикризисную" информационную кампанию. Ряд ЛОМов ("лидеров общественного мнения". — Авт.) выступили с заявлением о несущественности и малом весе данных, что были отражены журналистами. "Расследование по Зеленскому оказалось пшиком. Документы подтверждают, что Зеленский продал свою долю в предприятии за месяц до первого тура президентских выборов", — сообщает политконсультант Сергей Быков, интерпретируя "слив" как ответные действия "медиаимперии транснациональных олигархов" на "реальную, а не картонную" борьбу Зеленского с олигархическим влиянием в Украине.

"В душераздирающей истории о нашем президенте и его бывших "офшорах" не хватает одной важной детали. Именно команда Зеленского через чуть более полгода после прихода к власти и продажи Зе упомянутых офшоров — в январе 2020-го приняла первый антиофшорный закон (antiBEPS)", — написал в Telegram глава "налогового" комитета Рады Даниил Гетманцев.

Политтехнолог Олег Постернак оценивает тему офшоров как потенциально мощную, особенно учитывая, что команда Зеленского формировала свой имидж, отталкиваясь от нулевой толерантности к коррупции и "незавязанности" в офшорных историях и т. п. "Однако тема сдетонировала, поскольку общественность взбудоражил запрет на показ фильма с результатом расследования (его презентация должна была пройти в "Малой опере" Киева, но журналист "Слідства Інфо" Анна Бабинец за несколько часов до начала сообщила в соцсетях о срыве показа. — Авт.) — и это усилило эффект, иначе фильм посмотрели бы активисты и люди, очень глубоко интересующиеся политикой, и на этом все бы закончилось, — говорит "Вестям" Постернак. — Теперь у технологов ОП есть несколько моделей поведения".

Первая из них, по мнению Постернака, — "купировать" скандал, замолчав его и/или уделив минимум внимания в СМИ. Вторая — ответить, "слив" негатив в отношении самого "Слідства Інфо". Третья — не обращать внимания вообще, "мол, само погаснет". Четвертый вариант — перехватить повестку. "Это будет особенно эффективно, если провести громкую и показательную отставку Дмитрия Разумкова. Правда, если сам он решит использовать тему, когда его будут увольнять (например, упомянув "офшоры" на трибуне в Раде), будет хуже", — заметил эксперт.

"Соросята" наносят удар

На карте, которую приводит ресурс Pandora Papers, отражено скопление политиков со скрытыми доходами по странам, от белого цвета (где политиков с офшорами нет вовсе) до темно-бордового (где таковых больше всего). И Украина отмечена самым темным цветом из всех возможных, т. е. она является "страной №1" по количеству коррумпированных политиков.

Это, собственно, никогда не было секретом, но важно, зачем именно сейчас журналисты обратили на это внимание. А раз так, то важно понимать, от кого конкретно происходит информация. "Слідство Інфо" в данном случае действует под "зонтиком" Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ). В него входят такие СМИ-гранды, как The Guardian, BBC, Le Monde, the Washington Post, Süddeutsche Zeitung и десятки других. А сам ICIJ связан с десятком международных фондов, в т. ч. Пулитцеровским Центром и Фондом Ватерлоо (декларирует заботу об окружающей среде), но главное — поддерживается фондом "Открытое общество" Джорджа Сороса, о чем говорится на официальной странице ICIJ.

"Я вижу в этом своеобразный ответ на антилиберальный поворот, который случился в Украине за последний год. Аналогичную политику провели в свое время Польша и Венгрия, где премьер Виктор Орбан и вовсе убрал из страны все структуры, так или иначе связанные с Соросом. Неолиберальный Запад, понимая, что теряет Украину как поле для приложения их усилий, предпринял "слив"", — говорит "Вестям" политолог Вадим Карасев.

Его коллега, Кость Бондаренко, чуть более осторожен в формулировках. "Говорить прямо, что это — ход "соросят" в отместку за то, что их интересы начали "щипать" за последний год, некорректно — с чьей стороны на самом деле происходит атака, понять пока сложно, — говорит он. — Но то, что создается поле для договоренностей — факт. Зеленского могут просто поставить перед выбором: либо договариваться по "Нафтогазу", по УЗ и другим потокам, либо ему будут создавать неудобства посредством активизации "темы с офшорами".

Еще одну, любопытную, версию выдвинул депутат и бывший "слуга" Евгений Шевченко. По его мнению, к "сливу" причастен Сергей Левочкин, нынешний депутат от ОПЗЖ и бывший глава АП времен Виктора Януковича. "Сегодняшнее появление компромата про офшоры президента, Шефира и Баканова имеет тот же запах, что и перед вторым Майданом. И появился он не без помощи американских "друзей" Левы (Левочкина. — Авт.)", — считает Шевченко.

Политическая ответственность

А вот политические последствия скандала будут — и, скорее всего, будут серьезными. Момент первый — социологический. Насколько сильно скандал обрушит рейтинг президента — вопрос.

"В вопросе рейтинга много дополнительных факторов, что оказывают влияние. В случае с Зеленским к ним можно отнести и историю с отставкой Разумкова, и офшоры, и ЧВК Вагнера — и как тут выделить влияние каждого из этих факторов? — недоумевает глава Киевского международного института социологии Владимир Паниотто. — А вот население в последнее время привыкло к разоблачениям, сенсациям. Плюс впечатления людей, их мнение цементируется — и уже не очень поддается изменению".

Однако стоит отметить, что Петру Порошенко его история с офшорами обошлась очень дорого: в феврале 2016-го исследование социологической группы "Рейтинг" показало, что его деятельностью довольны 21% украинцев, а показатель доверия тогдашнему президенту составлял около 25%. А уже 31 августа та же социологическая группа опубликовала исследование, согласно которому президентский рейтинг Петра Порошенко составлял 10,7%, то есть за полгода он уменьшился вдвое.

"Но в случае с Порошенко были и другие скандалы, например, и вовсе фантастические обвинения в убийстве якобы брата в Молдове — но человек выбирает те СМИ, которые подтверждают его собственные впечатления, остальным — не доверяет. Раз так — история с офшорами слабо скажется на рейтинге Зеленского", — заключает Паниотто.

И все-таки скандал рискует нарушить образ "нулевой толерантности к коррупции" и "незапятнанности", о котором говорит политтехнолог Постернак. "То, что президент и его окружение владеют офшорными компаниями, что помогают избежать налогообложения, не платить деньги, что потом идут пенсионерам, бюджетникам, — несет не юридическую, а скорее политическую ответственность для президента", — считает политолог Руслан Бортник. "Вишенка на торте" — в интеграции в историю с офшорами темы ПриватБанка. "Она также может играть токсичную роль для президента", — утверждает эксперт, намекая на лишнее подтверждение вероятной связки между Зеленским и Игорем Коломойским, против которого на Западе ведутся расследования (тем более, что украинского президента подозревают в

подыгрывании олигарху).

Антикриз на Западе

Президенту Зеленскому, скорее всего, придется провести отдельный "антикриз" в его отношениях с Западом как раз применительно к теме Коломойского. "Запад предпочитает не замечать некоторые темы — например, закрытие отдельных медиа в Украине. Конечно, это двойные стандарты, но в этом случае некоторые страны могут использовать историю с офшорами, чтобы усилить давление на Украину, например как аргумент о необходимости завершения судебной реформы", — считает Постернак.

Еще один важный момент — раскрутка скандала со стороны его потенциальных бенефициаров. "Тех, кто может им воспользоваться, множество, — это и "порохоботы", и те, кого принято называть "соросятами". У власти много противников, в т. ч. скрытых, и некоторые олигархи в своих медиа могут подавать это как предупредительный сигнал", — говорит "Вестям" Олег Постернак.

Потенциальные заинтересанты, разумеется, моментально использовали скандал: в своем выступлении на соглассовете Петр Порошенко упомянул о восприятии Западом Украины как "государства, лидер которого причастен к глобальной коррупции, отмыванию украденных в Украине денег совместно со своим бизнес-партнером, паном Коломойским". А его однопартиец Алексей Гончаренко выложил в "Телеграм" данные источников, согласно которым за 4 года (каденции Порошенко) 10 компаний, аффилированных с Зеленским, уплатили всего 1 млн 350 тыс. грн налогов. "В 2014 году "Квартал" вовсе не платил налогов, а в 2015 — уплатил всего 2730 грн", — отметил Гончаренко.

"Представителям политических сил, радостно пытающимся хайпонуть на офшорном скандале, советую одновременно указывать, что сделали конкретно они для противодействия офшорам в Украине, — контр-аргументирует Даниил Гетьманцев. — Я бы еще добавил интересные детали о том, как ребята использовали офшоры, одновременно пребывая при власти. Не в бизнесе, а во власти. Это очень важно".

Сегодня политические сторонники и окружение президента демонстрирует готовность его поддержать и защитить. Однако не станет ли нынешний, неожиданный, скандал, в политологии именуемый "черным лебедем", предвестником заката звезды Зеленского — вопрос.

"Тот же Порошенко находился в иной позиции: у него были равные конкуренты — та же Юлия Тимошенко и "торпеда" в виде Михаила Саакашвили", — контраргументирует Вадим Карасев. Однако если внимание СМИ к теме не стихнет, а рейтинги существенно просядут, президент постепенно начнет терять свое окружение, как это случилось со всеми предшественниками. Тогда и проявятся настоящие "конкуренты".

Кто еще попал в Pandora Papers

В расследовании Pandora Papers есть информация о многих влиятельных мировых политиках. Это экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, бывший премьер Великобритании Тони Блэр, премьер Чехии Андрей Бабиш. Прятали свои богатства в сделках в офшорах, если верить расследованию, премьер Пакистана Имран Хан и президент Кении Ухуру Кениата.

Блэр благодаря офшорам смог уклониться от уплаты около 400 тыс. долл. налогов, а Бабиш провел через офшоры 22 млн долл., чтобы купить роскошную виллу на Лазурном Берегу.

Назарбаева с офшорами связывают 30 млн долл., которые получила Ассель Курманбаева. Ее называют "неофициальной третьей женой" экс-президента. Похожая история с Владимиром Путиным. В офшорах замешана Светлана Кривоногих, которую оппозиционные СМИ называли матерью одной из дочерей Путина, родившейся в 2003 году. У Путина эту информацию отвергают.

Среди влиятельных россиян в документах также есть семья главы "Ростеха" Сергея Чемезова, спрятавшая в офшорах виллу в Испании и 22 млрд рублей. Фигурируют экс-первый заместитель Администрации Путина Антон Вайно, бывший глава Сбербанка Герман Греф и депутат Госдумы Алексей Чепа.

В расследовании Pandora Papers фигурирует президент Азербайджана Ильхам Алиев. Лидер нефтяного государства вместе с приближенными имели отношение к покупке недвижимости в Великобритании на сумму более 500 млн долл. Король Иордании Абдалла II, согласно документам, вел себя скромнее. Он купил недвижимость в США и Великобритании на 100 млн долл.

В документах есть президенты из стран Латинской Америки и Карибского бассейна. Лидеры Чили, Эквадора и Доминиканской Республики и сейчас находятся у власти, а 11 их коллег руководили странами в недавнем прошлом. В "досье" множество чиновников, артистов, главы религиозных общин Латинской Америки.

Замешаны в офшорных операциях бывшие главы минфинов Мальты и Франции, нынешние главы минфинов Нидерландов, Бразилии и Пакистана, экс-глава МВФ Доминик Стросс-Кан. Всего в расследовании есть следы 35 нынешних и бывших лидеров государств и более 300 чиновников.

В расследовании присутствуют и мировые знаменитости. Это модель Клаудия Шиффер, певица Шакира, тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола и певец Хулио Иглесиас.

Украинцы не пасут задних в этих материалах. О причастности Владимира Зеленского, Ивана Баканова и братьев Шефир к схемам в офшорах Игоря Коломойского снят целый фильм. Правда, есть сюжеты и не менее интересные.

Согласно расследованию, связанные с Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым могли выводить деньги из ПриватБанка при помощи офшоров.

Элитная недвижимость есть у бывшего бизнес-партнера Зеленского, сценариста "Квартала 95" Андрея Яковлева. Также элитная недвижимость есть у дочери экс-главы Администрации президента Порошенко Бориса Ложкина. Недвижимость в Великобритании есть у бывшего совладельца Укрсиббанка Александра Ярославского, Игоря Воронина и бывшего нардепа Сергея Кивалова. Все эти объекты куплены через офшорные компании. Еще один человек из команды Зеленского — министр культуры Александр Ткаченко. Он в качестве подарка получил одну офшорную британскую компанию, чтобы не платить налоги. Эта фирма участвовала в приобретении Одесской киностудии. В расследовании указано, что при помощи офшоров авиатранспорт смог приобрести Ринат Ахметов. Владелец сети "Эпицентр" Александр Герега и вовсе связан с бизнесом в Крыму, если верить расследованию. Проект Pandora Papers утверждает, что офшоры Гереги связаны с сетью строймаркетов во временно неподконтрольном Крыму.