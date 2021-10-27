Укр

Зеленский ответил на петицию о запрете гастролей российских исполнителей в Украине

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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ГПСУ
ГПСУ

Зеленский отправил петицию в Кабмин, СНБО и СБУ.

Президент Владимир Зеленский рассмотрел петицию шоумена Игоря Кондратюка о полном запрете гастролей российских музыкальных исполнителей в Украине.

Об этом идет речь в тексте соответствующей петиции на сайте Офиса президента.

Зеленский напомнил, что Министерство культуры составляет список лиц, которые предоставляют угрозу для Украины и ее территориальной целостности и суверенитета. Лицам из этого списка запрещено осуществлять гастрольную деятельность на территории нашей страны.

Кроме того, в ответе также указано, что телерадиоорганизациям запрещено распространять передачи и программы с участием лиц из этого списка.

Зеленский указал, что петиция была направлена на рассмотрение в Кабмин, СНБО и СБУ с просьбой проанализировать исполнение норм законодательства в области проведения гастрольных мероприятий гражданами страны-агрессора, а также обработать внесенные предложения, а также рассмотреть вопросы по усовершенствованию системы организации подобных мероприятий и усиления ответственности за нарушение положений закона.

Как сообщалось ранее, автор петиции Игорь Кондратюк ранее в комментарии "Телеграфу" высказывал мнение, что не понимает, почему скандальному реперу Басте разрешен въезд в Украину, а Филиппу Киркорову — нет. Он указал, что они оба нарушили закон о запрете на въезд в оккупированный Крым, а потому для них обоих в Украину путь должен быть закрыт.

Стоит отметить, что Баста после того, как его удалили из списка нежелательных в Украине лиц, несколько раз давал концерты в нашей стране и в декабре намерен приехать в Харьков.

Теги:
#Украина #Россия #Петиция #Владимир Зеленский #Игорь Кондратюк
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