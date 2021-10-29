В украинских школах продлевают каникулы: где и на сколько (список городов)

Во многом ситуация с возобновлением учебного процесса зависит от количества вакцинированных учителей

Вторая половина октября обычно является самым радостным для школьников событий — в этот период начинаются недельные осенние каникулы. В 2021 году, как и бывало ранее, коронавирусный карантин внес свои коррективы в график отдыха учеников.

"Телеграф" решил разузнать, в каких же больших городах Украины планируют продлить каникулы на неделю, а где школьники вернутся за парты.

Киев

В столице вопрос с обучением школьников решался не один день. Очень долго рассматривалась возможность того, что учащихся после окончания их отдыха (каникулы в Киеве начались 25 октября — ред.) могут оставить дома еще на неделю.

Фактически так и случилось, однако сполна побездельничать не получится — с 1 ноября киевские школы будут переведены на "дистанционку".

По словам мэра Виталия Кличко, такая ситуация с обучением продлится, пока в столице не наладится эпидситуация.

Харьков

Ученики харьковских школ же могут ликовать — им в облсовете порекомендовали подчиниться МОН и рассмотреть вариант с продлением каникул до 7 ноября.

Таким образом надеятся немного снизить количество новых инфицированных ковидом, а также "подтянуть" показатели вакцинации учителей в общеобразовательных учреждениях.

Документ-рекомендация для харьковских школ

Одесса

"Жемчужина у моря" также оставит своих школьников на еще недельку дома — местным школам предложили побыть на каникулах с 1 по 7 ноября дополнительно. В Одесском городском совете отмечают, что количество заболевших детей постоянно растет: к примеру, только за сутки 28 октября "корону" подхватило 40 несовершеннолетних одесситов. Также есть заболевшие дети и в области.

Черкассы

В департаменте образования и гуманитарной политики Черкасского городского совета решили взять пример с Харькова и Одессы. Здесь школьникам также разрешили остаться на каникулах еще на неделю.

Следует отметить, что отдых у местных детишек действительно затянулся — школы здесь ушли на отдых еще 18 октября.

Ужгород

А вот в Ужгороде школьники с понедельника, 1 ноября, вернутся в стены родных школ. По словам спикера местного горсовета Аллы Кохан, на "дистанционку" вынуждено будет переведена лишь классическая гимназия Ужгорода.

Интересно, что причина — даже не в коронавирусе. Проблема в том, что на теплотрассе рядом с учебным заведением случилась авария, и чтобы не морозить ни учеников, ни учителей, гимназию решили открыть "онлайн" — до завершения ремонтных работ.

Ровно

Согласно информации заместительницы мэра Ровно Марины Кузмичевой, с 1 ноября местные школы по-прежнему останутся на каникулах. Среди прочего такое решения связано с не самой лучшей ситуации по вакцинации преподавательского состава.

За дополнительную неделю осенних каникул, надеются в горсовете, большинство преподавателей смогут сделать необходимую прививку и перенести реакцию организма на нее в домашних условиях.

Запорожье

Призвал вакцинироваться как учителей, так и других жителей заместитель городского председателя Запорожья Анатолий Васюк. Также он рассказал, что местные школы останутся на карантине вплоть до 7 ноября, что, вероятно, поможет поправить ситуацию с коронавирусным заболеванием.

Днепр

А вот в Днепре большинство учеников сможет вернуться к "оффлайн" обучению уже с понедельника, 1 ноября. На такой шаг собираются пойти администрации школ, где вакцинировались 100% персонала.

По состоянию на 29 октября непосредственно за парты должны были вернуться ученики школ 4, 10, 12, 22, 35, 48, 49, 65, 68, 70, 89, 101, 105, 111, 127, 130.

Следует отметить, что часть днепровских учащихся уже закончила осенний отдых еще с 25 октября.

Впрочем, часть учебных заведений по-прежнему работает по "смешанной" схеме, как и следует "красной" зоне — младшеклассники посещают занятия очно, ребята с 5 по 11 класс учатся дистанционно.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что в Киеве изменится при переходе в "красную" зону — все новые правила собраны в удобной инфографике.