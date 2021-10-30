Рост тарифов, карантин и новые ПДД – что изменится в Украине с 1 ноября

В ноябре украинцев ожидают изменения в жизни, часто неприятные

Каждый новый месяц готовит украинцам масштабные изменения. К примеру, в октябре мы столкнулись с новыми тарифами на коммунальные услуги, осенним призывом и ростом пенсий. В ноябре также не обойдется без нововведений. Каких именно – разбирался «Телеграф».

Газ и тепло подорожают

В наступающем месяце главной неприятностью для украинцев станет рост цен на энергоносители. Так, если в октябре цены на природный газ на месяц колебались от 7,99 до 31,06 грн за кубометр, то в ноябре они составят от 7,78 до 38,35 грн за куб. Годовой тариф же составит от 7,78 до 13,5 грн.

Кроме того, может вырасти и тариф на транспортировку газа, в зависимости от поставщика рост составит от 40% до примерно 500%. Дороже всего – 8,91 гривны за куб, предлагают платить жителям Умани.

Еще более неприятным сюрпризом станет подорожание тарифов на тепло. Несмотря на обещания президента Владимира Зеленского и его Меморандум, местные власти уже начали поднимать стоимость отопления. Не осталась в стороне даже столица, где тариф вырос на 44%. Правда столичные чиновники уверяют, что разницу в новом тарифе заплатит бюджет города, увеличив уставной фонд КП «Киевтеплоэнерго» на 2 миллиарда гривен.

За отсутствие прививки – отстранение от работы

Постоянно ухудшающаяся ситуация с коронавирусом, которая побудила мэра столицы Виталия Кличко инициировать введение в Киеве тотального карантина.

Теперь с 1 ноября посещение многих мест, таких как заведений сферы питания, развлечения и услуг, ТРЦ, и даже поездка на общественном транспорте возможны лишь при наличии ковидного сертификата или негативного ПЦР-теста. И это далеко не полный перечень ограничений, с которыми можно ознакомиться здесь.

Более того, в ноябре явно стоит ожидать ужесточения карантинных мер в других городах. Например, Львов перейдет на карантин уже с 30 октября. С 8 ноября вступит в силу Постановление КМУ №1096 согласно которому работники и госслужащие, которые отказались либо уклоняются от проведения обязательных прививок против коронавируса, должны быть отстранены от работы.

Исключение составят те работники, которые предоставили медицинское заключение о наличии противопоказаний к вакцинации.

Новые ПДД

Наконец, с 1 ноября вступят в силу новые правила дорожного движения. Перечень изменений весьма широк, начиная от ограничений скорости авто за пределами населенных пунктов, в зависимости от ширины разметки, и заканчивая новыми определениями велосипедных и автомобильных дорог в зависимости от вида.

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Также с ноября в Украину может начаться импорт электроэнергии из Беларуси и РФ для создания резерва энергии для нужд Украины. Одновременно с этим с 1 ноября начнет действовать запрет РФ на вывоз энергетического угля марки «А» (антрацит).