В МИД ничего не знали: украинка рассказала детали о массовом отравлении в египетском отеле

Об украинцах в Египте не знали даже в МИД.

В одном из курортных городов Египта Хургаде десятки туристов получили серьезное пищевое отравление. Изначально сообщалось, что пострадавшие в основном родом из России, однако теперь появилась информация, что среди них было более 15 украинцев.

Как сообщает OBOZREVATEL, туроператор JoinUp старался не обнародовать данные о пострадавших из Украины, но эта информация все равно просочилась в сеть.

Одной из них была украинка Татьяна Копач. Она заявила, что хоть в СМИ сообщают о 40 пострадавших, на самом таковых более сотни. Это она объясняет тем, что там не считали тех, кого не отправили в больницу.

"По заявлению МИД граждан Украины на территории отеля нет", — написала она в своем Фейсбук.

Позже она рассказала, что еще 29 октября, в первый день отдыха в отеле AMC Royal Hotel, все было в порядке.

30 октября она узнала от спортсменов в кайт-школе, что в их отеле творится что-то неладное. Женщина решила узнать подробности на ресепшене, однако там заверили, что все в порядке.

"И через полчаса началась вереница машин скорой помощи", — сказала она.

По ее словам, врачи забирали и взрослых и детей, некоторых — в тяжелом состоянии. Позже, в ночь на 31 октября, самочувствие ухудшилось и у ее мужа.

Копач не может сказать, чем именно они отравились, но указывает, что тарелки для еды ей показались плохо вымытыми. Всего в отеле находились 15 украинцев и каждый из них испытал симптомы отравления — тошноту, высокую температуру и прочее.

Она подчеркнула, что к JoinUp ей дозвониться не удалось, а потому к врачу они отправлялись самостоятельно. Впрочем, и от него особой помощи они не дождались.

Женщина говорит, что помогли им другие украинские туристы, у которых при себе нашлось лекарство от отравления.

Также она говорит, что к врачу выстроилась беспрерывная очередь, которая наблюдалась с раннего утра до девяти вечера.

Уже первого ноября Копач попыталась вновь обратиться к туроператору, но там назвали ситуацию форс-мажором и посоветовали просто не есть. Кроме того, ей удалось достучаться до украинского консула, которому, как оказалось, JoinUp не передал информацию о согражданах.

В настоящее время их переселили в другой отель, где они смогли впервые за полутора суток поесть.

Как ранее писал "Телеграф", AMC Royal Hotel не является дешевым отелем. За две ночи за двухместный номер придется отдать практически 8 тысяч гривен по тарифу "Все включено", в других отелях Хургады можно найти номера в два раза дешевле.