Стало известно, кто из украинцев не хочет вакцинироваться и почему

Меньше всего противников вакцинации живет в центральных областях Украины

Младшее поколение украинцев менее подвержено желанию вакцинироваться против коронавирусной болезни, нежели старшее.

К таким выводам пришли социологи из группы "Рейтинг", исходя из своего последнего исследования, проведенного в октябре.

Кто не хочет вакцинироваться?

Так, в результате общения с 2500 респондентами с разных областей Украины, удалось установить, что лишь 36% опрошенных вакцинировались. Еще 18% уверяли, что готовы/собираются сделать необходимую прививку. Против вакцинации высказалось сразу 43% участников опроса.

Результаты опроса насчет вакцинации

При этом представители "Рейтинга" утверждают, что даже такие относительно низкие цифры все равно превышают летние показатели. Это значит, что доверие к вакцинации среди украинцев слегка повысилось.

Вместе с этим удивляет статистика о том, представители каких возрастных групп наиболее склонны к вакцинации. Отметим, что наибольшая часть противников иммунизации от ковида приходится на молодежь 18-29 лет — это 48% от всех респондентов этого возраста.

Наиболее же ответственными себя в этом плане показывают люди 50-59 лет. Здесь вакцинированных 44% и еще 14% — готовых это сделать.

Отметим, что меньше всего противников вакцинации живет в центральных областях. Наибольшая же концентрация "антивакцинаторов", как оказалось, приходится на Запад Украины.

Интересно, что среди всех опрошенных лишь 41% людей переживает из-за вероятности подхватить "корону". Тревожности по этому поводу не высказало 57% респондентов. Больше всего боятся заболеть люди старшего возраста, в основном женщины.

Почему люди против?

В Фонде "Демократические инициативы" исследовали причины отказа украинцев от иммунизации против COVID-19. Интересно, что 1,8% опрошенным отказаться от прививки посоветовал врач. Чуть более 33% считают, что вакцину нам навязывает государство, а это — неправильный подход к борьбе с пандемией.

Впрочем, самой распространенной причиной отказа от вакцинации является недостаточная изученность препаратов. Так свою позицию аргументирует около 56% респондентов.

Причины, по которым люди не хотят прививаться

При этом, несмотря на наличие антивакцинаторских настроений, в Украине увеличилось количество людей, желающих привиться. Прирост фиксируется в последние несколько недель — вместе с увеличением количества больных, а также введением "красной" зоны. На днях, к слову, "Телеграф" рассказывал, что в Украине вакцинировали рекордное количество людей за сутки.