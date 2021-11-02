На пороге локдауна: в Украине в "красную" зону могут попасть еще 3 области

Карантин ужесточили уже в 15 областях Украины

В Украине ситуация с коронавирусом ухудшается с каждым днем, в связи с чем все больше регионов переходят в "красную" зону карантина и вводят строгие ограничения. По состоянию на вторник, 2 ноября, "желтыми" остаются только два региона, а другие уже давно стали "красными" и "оранжевыми".

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины.

"Оранжевый" уровень эпидемических ограничений установлен на территории семи областей — Винницкой, Волынской, Полтавской, Тернопольской, Харьковской, Черкасской, Черновицкой. Однако уже на этой неделе три региона из этого перечня могу перейти в "красную" зону.

Речь идет о таких областях: Волынская — здесь загруженность коек с кислородом превысила допустимую норму, Харьковскую — такая же ситуация, как и на Волыни, Тернопольскую — возрос уровень госпитализаций.

А на следующей неделе "красную" зону прогнозируют еще и Черкасской области в том случае, если она не возьмет под контроль уровень заболеваемости.

В связи с тем, что количество "красных" областей может возрасти, "Телеграф" напоминает основные правила:

Что запрещено в красной зоне карантина

Кроме того, в Украине во время этой волны коронавируса начали действовать ограничения на передвижение в транспорте. В частности, в "красных" регионах они будут следующими:

Ограничения работы транспорта в "красной" зоне

На момент выхода новости "красными" в Украине являются 15 областей — Херсонская, Одесская, Запорожская, Донецкая, Днепропетровская, Сумская, Николаевская, Ровенская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Хмельницкая, Черниговская, Львовская. Индикаторные показатели в большинстве этих регионов почти полностью покраснели, а заболеваемость коронавирусом приближается к своему пику.

Данные Минздрава

В Украине в "желтую" зону карантина отнесены только два региона — Закарпатская и Кировоградская область. Уровень заболеваемости там самый низкий.

Как сообщал "Телеграф", в Украине резко подскочило количество смертей от коронавируса. Инфекционист объяснил это тем, что прививаются от коронавируса не те, кто может создать нагрузку на медицинскую систему, а те, кому нужен "пропуск".