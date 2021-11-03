Почему азартный бизнес в Украине по-прежнему остается в "тени": мнение СМИ

Прозрачность украинского игорного бизнеса не устраивает его «ключевых игроков».

Такой вывод делает автор публикации в zn.ua.

Реформа игорного рынка должна начаться с его онлайн-мониторинга. Это позволило бы государству наблюдать в режиме реального времени за деятельностью любого оператора игорного бизнеса и сделало бы невозможным уклонение от уплаты налогов и отмывание денежных средств.

Но, в Украине решили идти своим путем, отказавшись от помощи зарубежных партнеров, имеющих опыт в отлаживании системы онлайн-мониторинга. В нашей стране решили создавать собственную систему и заработать она должна не ранее 2024 года.

Это стало возможным потому, что на украинский рынок азартных игр оказывают большое влияние лоббисты, к примеру, Борис Баум, которого называют "смотрящим" за игоркой от Офиса президента.

Автор публикации пишет: "Нет, кому-то в офисе президента может показаться, что это уже детенизация, но на самом деле не очень похоже. Потому что пока будет бездействовать система мониторинга, мы не можем ни в чем быть уверены, даже если речь идет о работе тех, кто уже официально получил лицензию на ведение азартных игр".

«Непрозрачно» была сформирована и Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей на которую возложены функции регулятора игорного бизнеса, о чем заявил глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады.

В связи с этим стоит упомянуть уголовное дело возбужденное в отношении члена КРАИЛ Евгения Гетьмана, который обвиняется во взятке и возможная причастность к правонарушению остальных членов Комиссии.

В дополнение к этому не решен вопрос и с налогообложением азартной индустрии. Соответствующий законопроект №2713-д прошел в парламенте только первое чтение и нардепы активно вносят в него свои правки.

"Реформаторы создали идеальные условия для "тени" вместо детенизации. Сформировали рынок для местных дельцов и криминалитета вместо западных инвесторов", — делает вывод автор материала в zn.ua.

Словом, до тех пор, пока на игорном рынке не будет нормально работать налогообложение, контроль над финансовыми операциями, надеяться на его реальную легализацию не стоит.