Украина под куполом локдауна: в каких областях карантин ужесточили до максимума

Только три области отвечают нормам "желтой зоны" по коронавирусу — Тернопольская, Кировоградская и Закарпатская.

В Украине Кировоградщина показывает наименьшее количество заболевших в Украине в течение почти всей пандемии.

При этом в "красной зоне" остаются 15 областей и столица — свидетельствует статистика Минздрава. Среди регионов с максимальными ограничениями живут:

Днепропетровская область — лидер по количеству новых заражений коронавирусом в четверг и пятницу

Донецкая область

Житомирская

Запорожская — в областном центре меры ковид-безопасности усилили еще больше

Ивано-Франковская

Киевская

Луганская

Львовская

Николаевская

Одесская — в одном из городов больницу с пациентами пришлось охранять нацгвардейцам из-за обеспокоенных родичей

Ровенская

Сумская

Херсонская

Хмельницкая

Черниговская.

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Отметим, что часть областей из перечня "оранжевых" могут в скором времени пополнить список "красных" — в Волынской области зафиксировали превышение загруженности коек с кислородом в течение трех дней, а в Винницкой, Полтавской, Харьковской, Черновицкой превышен уровень госпитализаций. Черкасская область демонстрирует увеличение этого показателя только в последние сутки.

Две области — Волынская и Харьковская до этого назывались вероятными кандидатами на переход в "красную зону". Еще одна область — Тернопольская, смогла взять под контроль заболевание и перейти из "оранжевых" в "желтые".

Напомним, в "красной зоне" для невакцинированных людей действует ряд ограничений — закрыты спортзалы и продуктовые магазины, нельзя сходить в кинотеатр или ресторан (заведения работают на вынос). Школы переводят на каникулы или дистанционку. Отметим, что при условии вакцинации персонала и посетителей заведения могут работать.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине поставили очередной рекорд по заболеваемости коронавирусом — свыше 27 тысяч случаев.