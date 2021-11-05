Украина под куполом локдауна: в каких областях карантин ужесточили до максимума
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Только три области отвечают нормам "желтой зоны" по коронавирусу — Тернопольская, Кировоградская и Закарпатская.
В Украине Кировоградщина показывает наименьшее количество заболевших в Украине в течение почти всей пандемии.
При этом в "красной зоне" остаются 15 областей и столица — свидетельствует статистика Минздрава. Среди регионов с максимальными ограничениями живут:
- Днепропетровская область — лидер по количеству новых заражений коронавирусом в четверг и пятницу
- Донецкая область
- Житомирская
- Запорожская — в областном центре меры ковид-безопасности усилили еще больше
- Ивано-Франковская
- Киевская
- Луганская
- Львовская
- Николаевская
- Одесская — в одном из городов больницу с пациентами пришлось охранять нацгвардейцам из-за обеспокоенных родичей
- Ровенская
- Сумская
- Херсонская
- Хмельницкая
- Черниговская.
Отметим, что часть областей из перечня "оранжевых" могут в скором времени пополнить список "красных" — в Волынской области зафиксировали превышение загруженности коек с кислородом в течение трех дней, а в Винницкой, Полтавской, Харьковской, Черновицкой превышен уровень госпитализаций. Черкасская область демонстрирует увеличение этого показателя только в последние сутки.
Две области — Волынская и Харьковская до этого назывались вероятными кандидатами на переход в "красную зону". Еще одна область — Тернопольская, смогла взять под контроль заболевание и перейти из "оранжевых" в "желтые".
Напомним, в "красной зоне" для невакцинированных людей действует ряд ограничений — закрыты спортзалы и продуктовые магазины, нельзя сходить в кинотеатр или ресторан (заведения работают на вынос). Школы переводят на каникулы или дистанционку. Отметим, что при условии вакцинации персонала и посетителей заведения могут работать.
Ранее "Телеграф" писал, что в Украине поставили очередной рекорд по заболеваемости коронавирусом — свыше 27 тысяч случаев.
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