Укр

Украина отказывается от прописки: как зарегистрировать место проживания по-новому

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
57
Регистрироваться можно будет на портале "Дия" Новость обновлена 05 ноября 2021, 13:24
Регистрироваться можно будет на портале "Дия"

Место регистрации теперь будет отслеживаться в электронном формате.

Зарегистрировать новое место проживания — за сутки и онлайн без очередей, визитов в паспортные столы или ЦНАПы.  

Такое нововведение анонсировал глава Минцифры Михаил Федоров.

Он рассказал, что также не нужно будет уведомлять военкомат о смене места регистрации. Законопроект об этом Верховная Рада приняла в целом. Это отменит штамп о прописке в паспорте и бумажное приложение к ID-карте — проверять прописку будут в единой информационной системе. 

Как это будет работать

В приложении "Дия" или на одноименном портале человек сможет указать где он живет в разделе "Регистрация места проживания" и необходимо будет только подтверждение от собственника жилья. Снятие с регистрации в предыдущем месте жительства произойдет автоматически. 

Услуга уже запущена в семи городах на тестирование. Такая регистрация не дает права собственности на жилье. Федоров отметил, что рассмотрение заявления будет занимать сутки. 

Что изменится 

На базе государственной миграционной службы создадут общий реестр, а местные громады будут вести электронные документы. Место регистрации не будет влиять на оформление пенсии, получение медуслуг и документов. В Украине более миллиона граждан живут без регистрации, отмечают в Минцифры. 

Ранее "Телеграф" писал, что в "Дие" можно оформить детский сертификат о вакцинации от коронавируса

Теги:
#Паспорт #Прописка #ДИЯ
Сколько, кому и когда платить единый налог и ЕСВ
Деньги
Налоги для ФОПов – когда и сколько малый бизнес должен платить в бюджет (инфографика)
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Сколько, кому и когда платить единый налог и ЕСВ
Налоги для ФОПов – когда и сколько малый бизнес должен платить в бюджет (инфографика)
Дата публикации
Категория
Галина Третьякова
"Одним врагом меньше": нардепы наказали Третьякову за слова об умершем Полякове
Дата публикации
Категория
Анна Скороход в Верховной Раде
"Я его знала слишком хорошо": Скороход в Раде сделала громкое заявление по смерти Полякова (эксклюзивное видео)
Дата публикации
Категория
Вакцина против COVID-19
Какую вакцину от коронавируса выбрать? Врач указал на один нюанс
Дата публикации
Категория
В ДТП на проспекте Гагарина 1 человек погиб, 4 пострадали
Светит меньший срок? Генпрокурор рассказала о наказании для 16-летнего мажора после ДТП в Харькове