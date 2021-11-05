Украина отказывается от прописки: как зарегистрировать место проживания по-новому

Место регистрации теперь будет отслеживаться в электронном формате.

Зарегистрировать новое место проживания — за сутки и онлайн без очередей, визитов в паспортные столы или ЦНАПы.

Такое нововведение анонсировал глава Минцифры Михаил Федоров.

Он рассказал, что также не нужно будет уведомлять военкомат о смене места регистрации. Законопроект об этом Верховная Рада приняла в целом. Это отменит штамп о прописке в паспорте и бумажное приложение к ID-карте — проверять прописку будут в единой информационной системе.

Как это будет работать

В приложении "Дия" или на одноименном портале человек сможет указать где он живет в разделе "Регистрация места проживания" и необходимо будет только подтверждение от собственника жилья. Снятие с регистрации в предыдущем месте жительства произойдет автоматически.

Услуга уже запущена в семи городах на тестирование. Такая регистрация не дает права собственности на жилье. Федоров отметил, что рассмотрение заявления будет занимать сутки.

Что изменится

На базе государственной миграционной службы создадут общий реестр, а местные громады будут вести электронные документы. Место регистрации не будет влиять на оформление пенсии, получение медуслуг и документов. В Украине более миллиона граждан живут без регистрации, отмечают в Минцифры.

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