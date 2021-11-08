День украинской письменности и языка: где и когда украинцы смогут написать радиодиктант

Тем, кто напишет диктант без ошибок, обещают прислать подарки

Во вторник, 9 ноября, украинцы во всем мире смогут написать радиодиктант национального единства.

Согласно сообщению "Суспільного мовлення", участие могут взять все желающие, включив одну из платформ в 10:00 по киевскому времени:

"Українське радіо" или "Радіо Культура";

телеканал "UA:ПЕРШИЙ" или эфир одного из региональных вещателей "Суспільного";

страницы "Суспільного" в соцсетях.

Зачитывать диктант в 10:30 начнет автор текста - украинский писатель Юрий Андрухович.

Готовый текст все желающие смогут отправить на проверку в течение суток. Бумажное письмо можно отправить по адресу: г. Киев, ул. Крещатик, 26, 01001. При этом стоит помнить, что письмо должно быть отправлено не позже 10 ноября. Онлайн свою работу можно отправить на почту: [email protected]

Также можно будет проверить свою работу самостоятельно – полный текст появится на сайте "Українського радіо" 11 ноября в 11:00. После этого электронные письма принимать больше не будут.

Как принять участие в радиодиктанте 9 ноября

Проверкой работ займется специальная комиссия. Всем, кто напишет диктант без ошибок, обещают отправить подарки.

Результаты должны опубликовать в течение одного-двух месяцев, в зависимости от того, сколько украинцев пришлют готовые тексты, отмечают организаторы.

Напомним, защитник "Динамо" и сборной Украины Александр Караваев удивил фанатов общением с журналистами на украинском языке.