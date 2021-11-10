"Одевайтесь теплее!" Погода приготовила украинцам неприятный сюрприз на 11 ноября

Будет казаться, что на улице холоднее, чем есть на самом деле

В четверг, 11 ноября, в Украине помимо прохлады будет наблюдаться сильный ветер, из-за чего ощущения от прогулок на улице будут совсем не из приятных.

Об этом предупредила синоптик Наталья Диденко, сообщает "Телеграф".

Отметим, что над Украиной завис антициклон, который принес много солнца, однако есть уже и первые зимние "приветы" в виде ночных заморозков.

Судя по прогнозу Укргидрометцентра, в ночь на 11 ноября максимальный "минус" будет в Луганской области (до -9 градусов), а также в Донецкой и Харьковской (до -7°C). В остальных регионах в среднем будет -3-5°C.

Днем 11 числа теплее всего будет в западных областях, где воздух прогреется аж до 6-12 градусов тепла, а холоднее всего в восточных и центральных, где в среднем будет всего 2-6 градусов.

В Киеве ночью ожидается до 4 градусов ниже нуля, а днем — не более 8 градусов тепла.

Прогноз погоды в Украине на 11 ноября

Однако, как говорит Диденко, кроме прохладной погоды ожидается еще и резкий восточно-западный ветер, который усилит неприятные ощущения при пребывании на улице.

"Одевайтесь теплее", — советует синоптик.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, когда в Украине стоит ожидать первого снега.