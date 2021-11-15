Укр

Гривна подросла на выходных: курс валют в Украине на 15 ноября

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Курс валют
Курс валют

Свежий курс валют от Нацбанка.

Украинская гривна после выходных демонстрирует небольшой рост относительно популярных иностранных валют.

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

По его информации доллар США в Украине подешевел почти на 1 копейку, примерно такая же ситуация наблюдается и в стоимости евро.

Потерял в стоимости и польский злотый, который упал за выходные на 2 копейки. Чуть больше сбросил британский фунт стерлингов — его стоимость снизилась на 3 копейки.

Таким образом стоимость основных иностранных валют в Украине на понедельник, 15 ноября, выглядит следующим образом:

  • 1 доллар США = 26,1107 грн;
  • 1 евро = 29,9007 грн;
  • 1 злотый = 6,4412 грн;
  • 10 российских рублей = 3,6188 грн;
  • 1 фунт стерлингов = 34,9609 грн.

С полным списком можно ознакомиться ниже:

Курс валют
Курс валют

Как сообщалось ранее, в Украине идут работы над законопроектом о "непрямых методах контроля за доходами украинцев", который уже получил в общественности название "налога на дорогие покупки". "Телеграфу" удалось узнать, что он из себя представляет, а также, как он будет работать.

Теги:
#Гривна #Евро #Доллар #Рубль #Курс валют #Злотый
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