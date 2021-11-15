Гривна подросла на выходных: курс валют в Украине на 15 ноября
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Свежий курс валют от Нацбанка.
Украинская гривна после выходных демонстрирует небольшой рост относительно популярных иностранных валют.
Об этом свидетельствуют данные НБУ.
По его информации доллар США в Украине подешевел почти на 1 копейку, примерно такая же ситуация наблюдается и в стоимости евро.
Потерял в стоимости и польский злотый, который упал за выходные на 2 копейки. Чуть больше сбросил британский фунт стерлингов — его стоимость снизилась на 3 копейки.
Таким образом стоимость основных иностранных валют в Украине на понедельник, 15 ноября, выглядит следующим образом:
- 1 доллар США = 26,1107 грн;
- 1 евро = 29,9007 грн;
- 1 злотый = 6,4412 грн;
- 10 российских рублей = 3,6188 грн;
- 1 фунт стерлингов = 34,9609 грн.
С полным списком можно ознакомиться ниже:
Как сообщалось ранее, в Украине идут работы над законопроектом о "непрямых методах контроля за доходами украинцев", который уже получил в общественности название "налога на дорогие покупки". "Телеграфу" удалось узнать, что он из себя представляет, а также, как он будет работать.
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