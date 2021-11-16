"Создан в лаборатории": Голубовская поделилась своим мнением о происхождении коронавируса
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Врач озвучила популярную версию происхождения COVID-19.
Заслуженный врач Украины, инфекционист Ольга Голубовская высказала мнение, что коронавирус был создан в лаборатории.
Об этом она рассказала в интервью изданию Факты.
Голубовская напомнила, что мнения ученых о коронавирусной инфекции разделились не только в вопросах его происхождения, но и в подходах к попыткам остановить его распространение и лечения уже инфицированных людей. В пример она поставила некогда широкую дискуссию о том, стоит ли носить маску инфицированным или здоровым.
"Я придерживаюсь точки зрения, что этот вирус все-таки создан в лабораторных условиях", — сказала Голубовская.
Кроме того она добавила, что поддерживает точку зрения нобелевского лауреата Люка Монтанье, который считает, что вирус смог вырваться на свободу из-за халатности сотрудников лаборатории.
Голубовская отметила, что лабораторные исследования коронавирусов проводятся уже давно, но о том, как произошла утечка мир узнает еще нескоро, поскольку большая часть информации об этом засекречена.
Как сообщалось ранее, в Украине на утро 16 ноября зафиксирован новый рекорд смертности от COVID-19. За предыдущие сутки болезнь унесла жизни 838 украинцев.
Важно! Данный материал подготовлен журналистом "Телеграфа" на основании актуальных исследований и носит информационный характер, а не призыв к действию. Любое решение касательно здоровья должно быть согласовано с вашим лечащим врачом.
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