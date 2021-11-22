Две области выходят из "красной" зоны карантина: подробности

Уменьшение количества заболевших в двух регионах регистрируют на протяжении 21 дня

С учетом снижения количества зараженных коронавирусом, в Украине еще до начала декабря из "красной" карантинной зоны могут выйти Львовщина и Луганщина.

Такую информацию во время брифинга 22 ноября сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, несколько последних недель статистика по Луганской и Львовской областях является удовлетворительной. Здесь уменьшается и общее количество заболевших, и уровень госпитализаций.

Отметим, что по состоянию на 22 ноября общий процент заболеваемости на Луганщине равен 11,0% при норме в 20%. Во Львовской области этот показатель чуть выше, но все еще в нужных пределах — 15,2%.

К слову, оба региона планируют перевести сразу в "желтую" зону.

Карантинное зонирование на 22 ноября

Пока же в Украине остается лишь шесть не-"красных" регионов. Харьковская, Полтавская и Закарпатская области находятся в "оранжевой" зоне, а Кировоградская, Тернопольская и Черновицкая — в "желтой".

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине планируют изменить некоторые эпидемиологические ограничения касательно регионов в "желтой" зоне карантина. Среди прочего планируется обязать работников и посетителей различных заведений получить обе дозы вакцины от COVID-19.