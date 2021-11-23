На финише "красной" зоны: где в Украине ослабят карантин и введут ограничения

Проверка COVID-документов останется во всех областях

В Украине за последние дни немного улучшилась динамика заболеваемости коронавирусом, а в Минздраве заявили, что пик ковидной волны уже проходит. Некоторые регионы на фоне спада новых случаев COVID-19 начали выходить из красной зоны.

Где ослабят карантин в ближайшее время – выяснял "Телеграф".

Так, накануне Минздрав сообщил, что в ближайшее время "красную" зону покинут Львовская и Луганская области. В этих регионах уменьшилось и общее число заболевших, и уровень госпитализаций. При этом общий процент заболеваемости в Луганской области равняется 11,0% при норме 20%. Во Львовской области этот показатель составляет 15,2%.

Следует отметить, что оба региона могут перевести сразу в "желтую" зону.

При этом еще три региона Украины – Кировоградская, Тернопольская и Черновицкая области – по состоянию на 22 ноября находились в "желтой" зоне и показатели заболеваемости коронавирусом там были в пределах нормы.

В то же время на Закарпатье, Полтавщине и Харьковщине норму превышает уровень госпитализаций пациентов с COVID-19, поэтому сейчас эти области отнесены к "оранжевой" зоне карантина.

Что касается остальных областей, то в части из них – Киев и область, Донетчина, Запорожье, Одесщина, Полтавщина, Херсонщина – норме не соответствует лишь один из показателей эпидемической опасности (в большинстве – уровень госпитализаций). При улучшении этого индикатора может идти речь о том, чтобы карантин в этих регионах ослабить.

Данные Минздрава

Какие правила карантина действуют в регионах?

Как и прежде, во всех регионах независимо от карантинной зоны остается обязательным ношение масок и необходимость соблюдения безопасной дистанции.

Кроме того, не отменяется правило о необходимости COVID-документов для межобластных поездок — результат теста, сертификат о вакцинации или справка о выздоровлении от COVID-19.

Правила карантина в Украине

Напомним, эксперты говорят, что Украину ждет еще одна волна коронавируса и прогнозируют ее на декабрь этого года.

Также "Телеграф" сообщал, что в "красной" зоне карантина планируется ослабить ограничения в работе общественного транспорта.