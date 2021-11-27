Укр

Госпитализированных стало больше: какова обстановка с COVID-19 в Украине на 27 ноября

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Валерия Куценко Валерия Куценко
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За 26 ноября в Украине 14,2 тысячи человек заболели коронавирусом Новость обновлена 27 ноября 2021, 08:21
За 26 ноября в Украине 14,2 тысячи человек заболели коронавирусом

568 человек скончались от болезни

На утро субботы, 27 ноября, в Украине традиционно упало число новых случаев коронавируса, — из-за уменьшения числа тестов к выходным всегда формально падает заболеваемость. Но число госпитализированных пациентов выросло.

Об этом можно судить по ежедневной сводке Минздрава, сообщает "Телеграф".

За последние сутки в Украине зафиксировали:

  • 14 200 новых случаев (15 936 было днем ранее);
  • 568 летальных случаев (608 вчера);
  • 3 305 госпитализированных пациентов (3 208 на утро пятницы);
  • 22 946 выздоровевших (24 569 было 26 ноября).

Наибольшее число новых случаев зафиксировано в Киеве (1 630), Донецкой (1 044), Полтавской (904), Днепропетровской (866) и Винницкой (823) областях.

В то же время самая высокая смертность зарегистрирована в Днепропетровской (87) области и Киеве (45).

Заметим, что последние недели заболеваемость коронавирусом в Украине постепенно идет на спад, — если на пике волны было более 27 тысяч новых случаев в сутки, то на этой неделе максимальный показатель заболеваемости был замечен в четверг (16 943 новых случая).

Но, как сообщал "Телеграф", в мире появился новый, еще более опасный штамм COVID-19, которому дали название Омикрон, — он может распространяться еще стремительнее, чем прочие.

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#Коронавирус #Covid-19
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