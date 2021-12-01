Встречаем зиму: народный синоптик рассказал, какой будет погода в декабре

Народный синоптик назвал самый морозный день месяца

В первый зимний месяц в Украине, который может начаться со снега в некоторых регионах, преимущественно будет царить погода, едва похожая на зимнюю. Более подробный прогноз на декабрь в комментарии "Телеграфу" озвучил народный синоптик Владимир Деркач из Волыни, занимающийся наблюдениями за погодой на протяжении последних 17 лет.

Прогноз погоды на 1-10 декабря

Первый десятидневный отрезок декабря, по словам Деркача, будет достаточно прохладным. Так, незначительная минусовая температура ожидается ночью, тогда как днем в основном столбики термометров будут подниматься выше 0. Кроме того, возможны небольшие осадки.

Прогноз погоды на 11-20 декабря

Вторая декада месяца сначала сохранит условно зимнюю погоду, говорит Деркач. Но дальше станет значительно теплеть, а еще пройдут небольшие осадки. Да, будут и холодные периоды. В частности, на праздник Святого Николая, который отмечается 19 декабря, будет наблюдаться снижение температуры, хотя и кратковременное.

Прогноз погоды на 21-31 декабря

Последний отрезок декабря, по словам народного синоптика, тоже не будет отличаться зимней погодой. Коростель добавляет, что возможно снижение ночных показателей температуры, но в день преимущественно будет наблюдаться "плюс".

Читайте также: Категория Украина А снег и морозы будут? Что ждать от погоды на новогодние праздники В последние годы температура воздуха на новогодние праздники часто поднималась выше ноля.

Ранее "Телеграф" сообщал, какой погоды в Украине ожидать в первые дни декабря. Более подробный прогноз на неделю озвучили в Укргидрометцентре