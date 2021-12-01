Укр

В Киеве снежно, а в Одессе дождливо: какой будет погода в Украине на католическое Рождество

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Рождество
Рождество

Не дайте погоде застать себя врасплох.

В Украине первые дни декабря не порадуют по-настоящему "зимней" погодой, а, согласно прогнозам синоптиков, еще и принесут потепление до +10 градусов. Впрочем, сильных морозов не стоит ждать и до конца месяца, а вот осадков будет хватать, хотя чаще за окном придется видеть не долгожданный снег, а дожди.

Несмотря на это наступление первого месяца зимы у большинства украинцев ассоциируется со скорым наступлением новогодних праздников и первым их них будет католическое Рождество, которое отмечают в ночь с 24 на 25 декабря. Согласно прогнозам Gismeteo, в эти дни на большей части территории Украины все же стои тждать "минусовой" температуры и снегопадов.

Так в Киеве столбик термометра остановится на отметке -2…-4 градуса, а учитывая, что накануне город закидает снегом, то погода скорее всего будет способствовать появлению праздничной атмосферы.

Погода в Киеве
Погода в Киеве

Подобное стоит ждить и в Харькове, несмотря на то, что за неделю до праздника стобик термометра будет находиться в районе ноля, на Рождество синоптики ожидают снег и небольшой "минус".

Погода в Харькове
Погода в Харькове

Сложнее будет спрогнозировать вид за окном во Львове и Днепре. Там днем температура будет держаться на уровне ноля и лишь ночью ожидаются морозы. А если учесть, что и там чуть ли не на весь декабрь ожидаются осадки, то и к ночному гололеду стоит быть готовыми.

Погода во Львове
Погода во Львове
Погода в Днепре
Погода в Днепре

Наиболее теплой погода ожидается в Одессе, там столбик термометра в "минус" уйдет лишь к концу года, а до тех пор горожанам придется мириться с дождями.

Погода в Одессе
Погода в Одессе

Как сообщалось ранее, народный синоптик Владимир Деркач рассказал "Телеграфу", какой будет погода в декабре и чего от нее ждать на праздники.

Теги:
#Киев #Одесса #Харьков #Погода #Львов #Днепр #Прогноз погоды
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