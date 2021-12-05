Украина вводит новые ограничения для невакцинированных: какими будут правила карантина с 6 декабря

Обновленные правила начнут действовать уже 6 декабря.

В Украине будут пересмотрены карантинные ограничения, которые в основном затронут "желтую" зону. Изменений на самом деле не так уж и много, но они весьма заметно скажутся на жизни невакцинированных граждан, а также людей, получивших лишь одну дозу вакцины от коронавируса.

Это следует из информации, обнародованной пресс-службой Минздрава.

В первую очередь изменения окажут влияние на работу общественных заведений будь то кафе, рестораны, отели, спортзалы, кинотеатры и другое.

В частности с 6 декабря всем работникам подобных заведений в желтой зоне придется получить хотя бы одну дозу вакцины, тогда как раньше разрешалось иметь 75% вакцинированного персонала. Вместе с тем невакцинированным работникам все еще разрешается иметь при себе негативный тест на коронавирус или справку о выздоровлении.

Если раньше заведениям в "желтой зоне" была дана возможность выбора между не проверять "ковидные" документы и соблюдать правила карантина, или проверять документы и не соблюдать правила карантина, то с понедельника такой опции больше не будет. Теперь все заведения обязаны проверять документы и они должны быть, как у работников, так и у посетителей.

Кроме того, с 6 декабря будет сокращен срок действия "желтого" сертификата вакцинации (о получении первой дозы вакцины). Он будет действовать лишь 30 дней, против 120 ранее. То есть, граждане, которые получили первую дозу более 31 дня назад и не получили вторую, потеряют возможность пользоваться этим документом.

Таким образом в "желтой зоне" украинцам без вышеуказанных документов будет запрещено посещать:

учебные заведения, если 50% учащихся и сотрудников находятся на самоизоляции;

учебные заведения, где нет 100% вакцинированных сотрудников;

массовые мероприятия;

кинотеатры, театры и другие заведения культуры;

заведения общепита;

спортзалы и бассейны;

Также ограничения, как и прежде, действуют на пассажирские перевозки между областями.

На вакцинированных украинцев, а также имеющих при себе свидетельство о перенесенной болезни, либо негативный тест на COVID-19, все эти ограничения не распространяются.

Стоит также напомнить, что в любой из карантинных зон запрещено:

самовольно покидать места самоизоляции или обсервации;

выходить на улицу без документа, подтверждающего личность;

Вне зависимости от зоны карантина работу будут продолжать АЗС, продуктовые магазины, банки, аптеки и ветеринарные магазины. Однако соблюдение правил о ношении маски и соблюдении социальной дистанции при их посещении является обязательным.

Как сообщалось ранее, из-за новой вариации коронавируса, а именно штамма "Омикрон", Украина ограничила въезд для граждан восьми государств. Вместе с тем этот, более заразный штамм, уже был обнаружен в соседней Румынии.