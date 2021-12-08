Украинские и молдавские правоохранители не расследуют дел против Дмитрия Торнера

Дмитрий Торнер не находится под следствием и в его отношении не выдвигались подозрения ни со стороны правоохранительных органов Украины, ни со стороны правоохранителей Молдовы.

Об этом пишут РБК-Украина и Вести.

В частности, РБК-Украина со ссылкой на ответы правоохранителей, отмечает, что ни у Службы безопасности Украины, ни у Национального антикоррупционного бюро вопросов к Дмитрию Торнеру нет.

«В уголовных производствах, которые расследуют детективы Национального бюро, упомянутому в обращении лицу о подозрении не сообщалось, обвинительные акты в его отношении не составлялись» — говорится в ответе НАБУ.

В свою очередь, Вести обратились с запросами относительно Дмитрия Торнера к молдавским правоохранительным органам и получили ответ, что уголовных дел против него в республике нет.

«При проверке данных Службы Информационных Технологий Министерства Внутренних Дел Республики Молдова было установлено, что по состоянию на сегодняшний день гражданин Торнер Дмитрий Георге, 28.08.1980 г.р. не находится под уголовным преследованием, а также не числится ни в местном ни в федеральном розыске», — говорится в ответе молдавских правоохранителей.

В ответе Министерства внутренних дел Молдовы на запрос относительно судимостей указано, что в Регистре криминалистической и криминологической информации Молдовы отсутствует информация о том, что Дмитрий Торнер был судим.

Таким образом, информация ряда СМИ о том, что в его отношении якобы расследуются уголовные производства, не подтвердилась.