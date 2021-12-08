"И нам тоже минималку подняли". "Слугам народа" повысили зарплаты "в конвертах"

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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"И нам тоже минималку подняли". "Слугам народа" повысили зарплаты "в конвертах" Новость обновлена 08 декабря 2021, 12:02

По информации "Страны", депутатам от "Слуги народа" увеличили зарплаты в конверте.

Если ранее минимальный уровень выплат составлял 15 тысяч долларов в месяц, то сейчас минимальные выплаты увеличили до 20 тысяч долларов.

При этом многие депутаты от "Слуги народа" получают гораздо большие суммы — десятки тысяч долларов в месяц.

Повышение зарплат связывают с появлением группы Разумкова и опасениями, что к ней могут присоединиться многие депутаты от "Слуги народа".

Также повышение зарплат в конвертах совпало по времени с ростом минимальной зарплаты в Украине с 6000 до 6500 гривен. Этот факт уже стал поводом для шуток между "слугами". Мол, "и нам тоже минималку подняли".

Напомним, что ранее "Страна" и другие СМИ уже неоднократно писали, что "слугам" Банковая платит "чёрным налом" суммы от 15 до 50 тысяч долларов в месяц в зависимости от занимаемой должности.

Недавно и народный депутат Антон Поляков (депутатская группа "За будущее) за несколько дней до своей смерти рассказал о том, как "слугам народа" раздавали деньги за голосование за закон об олигархах.

Также мы сообщали, что в 2019 году нардеп Анна Скороход подтвердила информацию "Страны" и заявила о выплате зарплат "черным налом" депутатам от "Слуги народа".

В октябре-2021 вопросом "серых" зарплат в провластной фракции занялась НАБУ.

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