Транспортный коллапс и массовые травмы пешеходов: погода в Украине готовит неприятный сюрприз (фото, видео)

Погода в Украине будет сильно отличаться в зависимости от региона, но кое-где уже происходят ЧП

В западную часть Украины пришла настоящая зима: от Ужгорода до Житомира — снежные осадки и гололед, которые продолжатся и 10 декабря. На Винничине будут идти дожди, а остальная часть страны проживет пятницу без масштабных осадков и сквозь тучи будет пробиваться солнце.

Об этом свидетельствуют данные гидрометцентра Украины.

Ожидается, что в западной части ночью будет до -4 градусов, а днем температура поднимется до +4-х. На востоке ночью прогнозируют +3+5 , днем +8 (подробнее — смотри на карте).

Прогноз погоды в Украине

Однако непогода уже натворила неприятностей — в Житомире ледяной дождь привел к травмам более 30 человек. У них диагностировали переломы и ушибы.

А пока коммунальщики пытаются справиться с последствиями непогоды (за ночь высыпали на дороги и тротуары 220 тонн противогололедных средств), местные жители делятся в соцсетях впечатляющими зимними снимками.

В Киеве ветер и дожди, а местами и мокрый снег привели к транспортным проблемам и падению деревьев. Накануне из-за обледенения проводов стояли троллейбусы, были сбои на маршрутах трамваев.

Пострадали несколько автомобилей на улице Гната Юры.

В области ситуация не лучше — в Ирпени дерево стало настоящим шлагбаумом на одной из магистралей.

Серьезного улучшения погодных условий в столице ждать не приходится. Интенсивность дождя должна снизиться в пятницу, он выпадет во второй половине дня. Ожидается плюсовая температура днем и ночью, вплоть до +7.

Прогноз погоды в столице Украины

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