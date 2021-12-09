Кацман: Медведчук вошел в пятерку влиятельнейших украинских политиков, а это значит, что очень много людей поддерживают альтернативный курс

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
Дата публикации
Автор
9
Владимир Кацман
Владимир Кацман

Эксперт указал, что в Украине сохраняется высокая поддержка Медведчука.

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук вошел в пятерку влиятельнейших украинских политиков — это говорит о том, что очень много людей поддерживают альтернативный курс развития страны. Такое мнение в эфире UkrLive выразил заслуженный журналист Украины и политический эксперт Владимир Кацман.

"Медведчук, который несмотря на преследования, на домашний арест, на травлю в других СМИ и не просто в СМИ, а в политических каких-то спичах, остается очень влиятельным человеком. И пятое место лидера оппозиции, сидящего под домашним арестом, по сути отстраненного от политической работы в парламенте — это очень высокое место. Оно как раз и говорит, что очень много людей поддерживают альтернативный курс", — отметил эксперт.

При этом Кацман добавил, что его несколько насмешила то, что первое место за президентом Владимиром Зеленским и главой его офиса Андреем Ермаком.

"На этом рейтинге, прежде всего, отразился тот факт, что, скорее всего, он составлялся недели две-три назад. Опрос происходил. Потому что такие фигуры, как скажем Подоляк и Данилов, они за эти, по крайней мере, последние 2-2,5 недели всё-таки утратили некую остроту и актуальность. Поэтому, наверное, Подоляк, скорее всего, на выходе с этой десятки. Я вообще не понимаю, как он мог туда попасть. Он не политик, он действующий чиновник. И Данилов тоже госслужащий, но острота вот этих сериалов, которые называются "РНБО посадит", "РНБО введет списки, введет санкции", они как-то утратили остроту", — подытожил он.

Напомним, "Телеграф" составил рейтинг самых влиятельных политиков 2021 года. Стоит отметить, что в первой пятерке рейтинга, кроме президента Владимира Зеленского, оказались представители его команды из Офиса президента и СНБО, бизнесмен Ринат Ахметов и лидер партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук.

Газу в 2022 году чиновники прогнозируют рост тарифа на 13-20%
Деньги
Коммуналка может подорожать на 20% уже в будущем году: что говорят чиновники
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Газу в 2022 году чиновники прогнозируют рост тарифа на 13-20%
Коммуналка может подорожать на 20% уже в будущем году: что говорят чиновники
Дата публикации
Категория
В Житомире коммунальщики всю ночь расчищали улицы
Транспортный коллапс и массовые травмы пешеходов: погода в Украине готовит неприятный сюрприз (фото, видео)
Дата публикации
Категория
"Омикрон" распространяется быстрее чем "Дельта"
Ученые озвучили новый неожиданный симптом "Омикрона": что известно
Дата публикации
Категория
Свинью вроде как купили специально для эксперимента
"Всемирный пи**ец": сеть шокировало огромное тату для свиньи в Киеве (фото, видео)
Дата публикации
Категория
Издание оценило влиятельность представителей власти и оппозиции
Топ-20 политиков Украины по версии "Телеграфа": рейтинг 2021 года