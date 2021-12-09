Кацман: Медведчук вошел в пятерку влиятельнейших украинских политиков, а это значит, что очень много людей поддерживают альтернативный курс

Эксперт указал, что в Украине сохраняется высокая поддержка Медведчука.

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук вошел в пятерку влиятельнейших украинских политиков — это говорит о том, что очень много людей поддерживают альтернативный курс развития страны. Такое мнение в эфире UkrLive выразил заслуженный журналист Украины и политический эксперт Владимир Кацман.

"Медведчук, который несмотря на преследования, на домашний арест, на травлю в других СМИ и не просто в СМИ, а в политических каких-то спичах, остается очень влиятельным человеком. И пятое место лидера оппозиции, сидящего под домашним арестом, по сути отстраненного от политической работы в парламенте — это очень высокое место. Оно как раз и говорит, что очень много людей поддерживают альтернативный курс", — отметил эксперт.

При этом Кацман добавил, что его несколько насмешила то, что первое место за президентом Владимиром Зеленским и главой его офиса Андреем Ермаком.

"На этом рейтинге, прежде всего, отразился тот факт, что, скорее всего, он составлялся недели две-три назад. Опрос происходил. Потому что такие фигуры, как скажем Подоляк и Данилов, они за эти, по крайней мере, последние 2-2,5 недели всё-таки утратили некую остроту и актуальность. Поэтому, наверное, Подоляк, скорее всего, на выходе с этой десятки. Я вообще не понимаю, как он мог туда попасть. Он не политик, он действующий чиновник. И Данилов тоже госслужащий, но острота вот этих сериалов, которые называются "РНБО посадит", "РНБО введет списки, введет санкции", они как-то утратили остроту", — подытожил он.

Напомним, "Телеграф" составил рейтинг самых влиятельных политиков 2021 года. Стоит отметить, что в первой пятерке рейтинга, кроме президента Владимира Зеленского, оказались представители его команды из Офиса президента и СНБО, бизнесмен Ринат Ахметов и лидер партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук.