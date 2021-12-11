Итоги дня 11 декабря: скандал с замглавы МВД, приостановка военной помощи США

Вечерний дайджест главных новостей 11 декабря.

Коронавирус в Украине

Коронавирус

В Украине продолжается эпидемия коронавируса — на утро субботы зафиксировали 10 133 новых случаев. По сравнению с предыдущим днем количество незначительно уменьшилось. Среди заболевших — 991 ребенок и 199 медиков.

Замглавы МВД на блокпосте накинулся на полицейского

Александр Гогилашвили

Ночью на одном из блокпостов в зоне проведения Операции объединенных сил произошел скандал между правоохранителями и замглавы МВД Александром Гогилашвили. Ему не понравилось, что его не узнали сразу, а заставили показать документы. Бронированное авто с чиновником остановили в Краматорске.

После этого глава МВД Денис Монастырский инициировал проведение расследования инцидента и рекомендовал отстранить Гогилашвили от занимаемой должности.

Сам же чиновник извинился за свою "излишнюю эмоциональность" и заявил, что считает наказание справедливым.

Вместе с тем СМИ уже заинтересовались личностью Гогилашвили и выяснили, что у того есть российский паспорт.

Также стало известно, что его жена Мария Левченко является доверенным лицом Зеленского еще со времен "Квартала" и даже посещает заседания СНБО.

В сети же инцидент уже успели окрестить "зашкваром месяца".

США отложили военную помощь Украине на $200 млн

Javelin

Американские СМИ сообщили, что США дают шанс дипломатически урегулировать нарастание конфликта с Россией и якобы не предоставили ранее запланированную военную помощь Украине, подготовленную администрацией Джо Байдена на сумму в 200 млн долларов.

Ломаченко — Комми

Ломаченко - Комми

В ночь на воскресенье 12 декабря украинский боксер Василий Ломаченко встретится против ганца Ричарда Комми в бою за право в следующем бою выйти на чемпионский поединок в легком весе. "Телеграф" собрал все, что надо знать об этом бое в одном материале.