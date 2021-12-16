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Украина установила абсолютный рекорд по рейтингу лучших вузов в Восточной Европе и Центральной Азии

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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Выпускники украинского университета Новость обновлена 16 декабря 2021, 10:37
Выпускники украинского университета

Три украинских учебных заведения попали в первую сотню

Появился рейтинг лучших вузов развивающихся стран Европы и Средней Азии на 2022 год. В список лучших вошло 41 украинское учебное заведение.

Указанную информацию в среду, 15 декабря, обнародовала пресс-служба Министерства образования и науки Украины (МОН).

Представители глобального научно-исследовательского консультационного центра QS Quacquarelli Symonds во главе с руководителем Беном Саутером опубликовали ежегодный рейтинг, в который попали 450 учреждений, предоставляющих высшее образование.

В этом году Украина стала абсолютным рекордсменом по количеству лучших развивающихся вузов и уверенно отобрала на свой счет 41 ступень из списка рейтинга.

При этом отмечается, что 16 университетов попали в список впервые, четыре университета улучшили позиции по сравнению с прошлогодними, а семь украинских вузов уверенно удержали свои позиции в списке и на следующий год.

Следовательно, среди сотни лучших учебных заведений такие:

  • Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, который на 2022 год занял 35 место в рейтинге, хотя в прошлом году находился на 33-ем;
  • Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского", оказавшийся на 63 месте (в прошлом году учебное заведение находилось на 66 месте);
  • Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина завоевал 69 место, при этом в 2021 году находился на 67 месте.

Ранее "Телеграф" писал, что известный миллиардер и ученый Илон Маск поделился своими планами по строительству нового университета науки и технологии в Техасе.

Теги:
#Украина #Европа #МОН #Топ #Университет #Средняя Азия
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