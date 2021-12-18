Последствия будут катастрофическими: в ООН призвали не закрывать школы из-за "Омикрона"

В ООН отметили пандемию не только коронавируса, но и нарушений психики, детского труда и браков.

Штамм коронавируса "Омикрон", который все шире распространяется по миру и уже достиг Украины, не должен повлиять на обучение детей.

Об этом заявили в ЮНИСЕФ.

Исполнительный директор Детского фонда ООН Генриетта Фор отметила, что при карантине школы должны закрываться последними. Она заявляет, что закрытие школ негативно повлияло на прогресс в образовании. Речь не только про отсутствие доступа к самому процессу учебы, но и оторванности от привычного школьного коллектива, доступа к медобслуживанию и хорошему питанию, которое для многих детей в мире было доступно только в школе.

В ЮНИСЕФ считают, что школьники, пережившие карантины из-за коронавируса, в будущем недополучат 17 триллионов долларов США потенциальной прибыли в течение жизни. Чтобы помочь решить проблему нужно не закрывать школы, а в случае дистанционного образования обеспечить доступ к нему для всех.

Во Всемирной организации здравоохранения уже сообщили о распространении "Омикрона" на 89 стран. Он распространяется быстрее чем штамм "Дельта". Ранее "Телеграф" писал про исследования влияния вакцины на него — две дозы показали эффективности ниже, чем при других мутациях.