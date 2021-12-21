Пробки и ДТП: как Украина справляется с зимним снегопадом (фото, видео)

Из регионов сообщают о сложной ситуации на дорогах.

Непогода, которая вызвала масштабные пробки в Киеве вечером 20 декабря, продолжает влиять на транспортную ситуацию в столице. Пробки сковали не только областной центр, но и подъезды к нему.

При этом дорожники отчитываются про расчистку улиц и обработку полотна средствами против гололеда. К водителям обращаются с просьбами не парковать машины на обочине, чтобы техника могла работать.

Пешеходам повезло меньше — очистка тротуаров еще не закончена. К метро собрались многометровые очереди.

21 декабря периодический снег прогнозируют на всей территории Украины, как и гололедицу на дорогах. Она уже привела к ряду ДТП в разных регионах.

В Ровенской области гололед вызвал столкновение сразу восьми автомобилей. В полиции рассказали, что столкновения были инертными из-за несоблюдения дистанции. Одним из участников стал грузовик — машины раскидало по обочине. Водители сообщили, что дорога была скользкой.

На Волыни спасателям близ пгт Локачи пришлось помогать сразу трем авто. С помощью троса они отбуксировали на стойкое дорожное покрытие: Mercedes со взрослыми и ребенком внутри, микроавтобус Fiat Scudo с четырьмя людьми, среди которых беременная женщина, и Wolkswagen с 4 взрослыми.

О сложностях с проездом по трассе отчитываются из Харьковской области.

Ранним утром на Львовщине понадобилась помощь автобусу сообщением "Украина-Польша". Он не мог выехать самостоятельно из-за снега — транспорт на дорогу вытащили спасатели. В автобусе было 13 пассажиров.

Ранее "Телеграф" писал, что снег, согласно прогнозу, прекратится уже 22 декабря.