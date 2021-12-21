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Пробки и ДТП: как Украина справляется с зимним снегопадом (фото, видео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Украинскую столицу сковали многокилометровые пробки. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф" Новость обновлена 21 декабря 2021, 10:44
Украинскую столицу сковали многокилометровые пробки. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Из регионов сообщают о сложной ситуации на дорогах.

Непогода, которая вызвала масштабные пробки в Киеве вечером 20 декабря, продолжает влиять на транспортную ситуацию в столице. Пробки сковали не только областной центр, но и подъезды к нему. 

При этом дорожники отчитываются про расчистку улиц и обработку полотна средствами против гололеда. К водителям обращаются с просьбами не парковать машины на обочине, чтобы техника могла работать.

Пешеходам повезло меньше — очистка тротуаров еще не закончена. К метро собрались многометровые очереди. 

21 декабря периодический снег прогнозируют на всей территории Украины, как и гололедицу на дорогах. Она уже привела к ряду ДТП в разных регионах.

В Ровенской области гололед вызвал столкновение сразу восьми автомобилей. В полиции рассказали, что столкновения были инертными из-за несоблюдения дистанции. Одним из участников стал грузовик — машины раскидало по обочине. Водители сообщили, что дорога была скользкой.

На Волыни спасателям близ пгт Локачи пришлось помогать сразу трем авто. С помощью троса они отбуксировали на стойкое дорожное покрытие: Mercedes со взрослыми и ребенком внутри, микроавтобус Fiat Scudo с четырьмя людьми, среди которых беременная женщина, и Wolkswagen с 4 взрослыми.

О сложностях с проездом по трассе отчитываются из Харьковской области.

Ранним утром на Львовщине понадобилась помощь автобусу сообщением "Украина-Польша". Он не мог выехать самостоятельно из-за снега — транспорт на дорогу вытащили спасатели. В автобусе было 13 пассажиров.

Ранее "Телеграф" писал, что снег, согласно прогнозу, прекратится уже 22 декабря.

Теги:
#ДТП #Снег #Гололедица #Київ #Затори
Украинскую столицу сковали многокилометровые пробки. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"
Украина
Пробки и ДТП: как Украина справляется с зимним снегопадом (фото, видео)
Дата публикации
Дата публикации
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Украинскую столицу сковали многокилометровые пробки. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"
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