"Красными" остались две области: какие правила карантина действуют в Украине перед Новым годом

Улучшение эпидемической ситуации по заболеваемости COVID-19 фиксируется по всей стране

Уже с полуночи четверга, 23 декабря, на территории Украины начало действовать новое карантинное зонирование. В "красной" зоне с самыми жесткими ограничениями для населения нынче находится только два региона — Запорожская и Волынская области.

"Телеграф" решил напомнить, выполнения каких правил ждут от украинцев при послаблении карантина.

Увеличение "желтых" областей

Отметим, что еще накануне "красных" регионов в Украине насчитывалось аж восемь. Однако согласно решению комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, ограничения были ослаблены на территории:

Сумской;

Киевской;

Черниговской;

Житомирской;

Николаевской;

Черкасской областей.

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Чего ждать от "желтой" зоны?

Как "Телеграф" уже рассказывал, на территории "желтых" регионов действуют менее жесткие правила, чем в "оранжевой" или "красной" зоне.

Так, к примеру, посещение общественных мест разрешается при наличии документов о вакцинации от ковида всего одной дозой вакцины.

В целом с начала декабря в областях "желтой" зоны карантина запрещается:

работать школам, где не вакцинированы все сотрудники (хотя бы одной дозой);

проводить массовые мероприятия (исключение — аттестация учащихся);

функционировать театрам, кинотеатрам, других заведениям культуры;

работать заведениям общепита (без учета выноса или доставки);

принимать клиентов бассейнам, спортзалам и т.п.;

совершать межобластные и международные перевозки.

При этом эти ограничения снимаются благодаря наличию одному из "ковидных" документов:

сертификат о вакцинации — одной или двумя дозами;

негативный ПЦР-тест, сделанный не позже двух суток назад до предъявления;

справка о выздоровлении от ковида;

международное свидетельство о вакцинации против коронавируса.

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Также мы подробно объясняли, какие ограничения по-прежнему действуют на территории "красной" карантинной зоны в Украине. Напомним, что сейчас в ее "состав" входят только Запорожская и Волынская области.

Карантинное зонирование в Украине на 23 декабря

На территории этих регионов в последние дни коефициент выявления новых ковидных больных превышал необходимую норму в 20%. Однако по состоянию на утро 23 декабря даже эти области демонстрируют позитивную динамику к выздоровлению.

Следует подчеркнуть, что такое ковидное затишье может быть для Украины лишь временным. Все потому, что в мире быстро распространяется "Омикрон"-вариант COVID-19, и специалисты уже прогнозируют новую волну заболевания в Украине. Очередная вспышка "короны" может ориентировочно произойти уже в феврале.