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"Красными" остались две области: какие правила карантина действуют в Украине перед Новым годом

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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"Желтая" карантинная зона пополнилась шестью областями Новость обновлена 23 декабря 2021, 09:32
"Желтая" карантинная зона пополнилась шестью областями

Улучшение эпидемической ситуации по заболеваемости COVID-19 фиксируется по всей стране

Уже с полуночи четверга, 23 декабря, на территории Украины начало действовать новое карантинное зонирование. В "красной" зоне с самыми жесткими ограничениями для населения нынче находится только два региона — Запорожская и Волынская области.

"Телеграф" решил напомнить, выполнения каких правил ждут от украинцев при послаблении карантина.

Увеличение "желтых" областей

Отметим, что еще накануне "красных" регионов в Украине насчитывалось аж восемь. Однако согласно решению комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, ограничения были ослаблены на территории:

  • Сумской;
  • Киевской;
  • Черниговской;
  • Житомирской;
  • Николаевской;
  • Черкасской областей.

Чего ждать от "желтой" зоны?

Как "Телеграф" уже рассказывал, на территории "желтых" регионов действуют менее жесткие правила, чем в "оранжевой" или "красной" зоне.

Так, к примеру, посещение общественных мест разрешается при наличии документов о вакцинации от ковида всего одной дозой вакцины.

В целом с начала декабря в областях "желтой" зоны карантина запрещается:

  • работать школам, где не вакцинированы все сотрудники (хотя бы одной дозой);
  • проводить массовые мероприятия (исключение — аттестация учащихся);
  • функционировать театрам, кинотеатрам, других заведениям культуры;
  • работать заведениям общепита (без учета выноса или доставки);
  • принимать клиентов бассейнам, спортзалам и т.п.;
  • совершать межобластные и международные перевозки.

При этом эти ограничения снимаются благодаря наличию одному из "ковидных" документов:

  • сертификат о вакцинации — одной или двумя дозами;
  • негативный ПЦР-тест, сделанный не позже двух суток назад до предъявления;
  • справка о выздоровлении от ковида;
  • международное свидетельство о вакцинации против коронавируса.

Также мы подробно объясняли, какие ограничения по-прежнему действуют на территории "красной" карантинной зоны в Украине. Напомним, что сейчас в ее "состав" входят только Запорожская и Волынская области.

Карантинное зонирование в Украине на 23 декабря
Карантинное зонирование в Украине на 23 декабря

На территории этих регионов в последние дни коефициент выявления новых ковидных больных превышал необходимую норму в 20%. Однако по состоянию на утро 23 декабря даже эти области демонстрируют позитивную динамику к выздоровлению.

Следует подчеркнуть, что такое ковидное затишье может быть для Украины лишь временным. Все потому, что в мире быстро распространяется "Омикрон"-вариант COVID-19, и специалисты уже прогнозируют новую волну заболевания в Украине. Очередная вспышка "короны" может ориентировочно произойти уже в феврале.

Теги:
#Карантин #Коронавирус #Covid-19 #желтая зона
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