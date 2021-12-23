"Красными" остались две области: какие правила карантина действуют в Украине перед Новым годом
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Улучшение эпидемической ситуации по заболеваемости COVID-19 фиксируется по всей стране
Уже с полуночи четверга, 23 декабря, на территории Украины начало действовать новое карантинное зонирование. В "красной" зоне с самыми жесткими ограничениями для населения нынче находится только два региона — Запорожская и Волынская области.
"Телеграф" решил напомнить, выполнения каких правил ждут от украинцев при послаблении карантина.
Увеличение "желтых" областей
Отметим, что еще накануне "красных" регионов в Украине насчитывалось аж восемь. Однако согласно решению комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, ограничения были ослаблены на территории:
- Сумской;
- Киевской;
- Черниговской;
- Житомирской;
- Николаевской;
- Черкасской областей.
Чего ждать от "желтой" зоны?
Как "Телеграф" уже рассказывал, на территории "желтых" регионов действуют менее жесткие правила, чем в "оранжевой" или "красной" зоне.
Так, к примеру, посещение общественных мест разрешается при наличии документов о вакцинации от ковида всего одной дозой вакцины.
В целом с начала декабря в областях "желтой" зоны карантина запрещается:
- работать школам, где не вакцинированы все сотрудники (хотя бы одной дозой);
- проводить массовые мероприятия (исключение — аттестация учащихся);
- функционировать театрам, кинотеатрам, других заведениям культуры;
- работать заведениям общепита (без учета выноса или доставки);
- принимать клиентов бассейнам, спортзалам и т.п.;
- совершать межобластные и международные перевозки.
При этом эти ограничения снимаются благодаря наличию одному из "ковидных" документов:
- сертификат о вакцинации — одной или двумя дозами;
- негативный ПЦР-тест, сделанный не позже двух суток назад до предъявления;
- справка о выздоровлении от ковида;
- международное свидетельство о вакцинации против коронавируса.
Также мы подробно объясняли, какие ограничения по-прежнему действуют на территории "красной" карантинной зоны в Украине. Напомним, что сейчас в ее "состав" входят только Запорожская и Волынская области.
На территории этих регионов в последние дни коефициент выявления новых ковидных больных превышал необходимую норму в 20%. Однако по состоянию на утро 23 декабря даже эти области демонстрируют позитивную динамику к выздоровлению.
Следует подчеркнуть, что такое ковидное затишье может быть для Украины лишь временным. Все потому, что в мире быстро распространяется "Омикрон"-вариант COVID-19, и специалисты уже прогнозируют новую волну заболевания в Украине. Очередная вспышка "короны" может ориентировочно произойти уже в феврале.
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