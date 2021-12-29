Укр

Синоптики уточнили, где в Новогоднюю ночь ударят морозы

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Новый год в заснеженном лесу Новость обновлена 29 декабря 2021, 09:19
Новый год в заснеженном лесу

Часть регионов начнет новый год с заморозков и снега. А в некоторых — отметят достаточно высокие температуры.

Непогода в Украине, которая накрыла снегом и дождем часть регионов и вызвала транспортный коллапс в нескольких городах, ненадолго притихнет, чтобы к Новому году снова усилиться.

Об этом предупреждает Укргидрометцентр.

Несколько дней ясного неба снова сменят дождь, снег и мокрый снег. "Телеграф" собрал основные прогнозы по регионам с популярных синоптических сайтов. Встретить Новый год в снежной и морозной обстановке удастся не всем.

Согласно прогнозу сайта Sinoptik, отрицательные температуры 31 декабря будут зафиксированы днем на востоке и в центре страны — в частности в Харькове и Днепре. Долго они не продержатся — уже 1 января начнет таять и термометры покажут +1 +2.

Во Львове будет теплее всего — последний день уходящего года с +4, а первый нового — +7 градусов. В Одессе и в Киеве и 31 декабря, и 1 января столбик термометра поднимется выше нуля.

Согласно данным сайта Gismeteo, самым теплым станет Новый год во Львове — температура днем поднимется до +7, а ночью минуса ждать не стоит. Холоднее всего будет на востоке — 31 декабря в Харькове, согласно прогнозу, до -3 днем. В Днепре последний день года также будет морозным. В Одессе и Киеве оттепель начнется накануне праздника.

Горнолыжные курорты Украины также почувствуют на себе оттепель. Буковель и Драгобрат 31 декабря и 1 января накроет небольшим потеплением.

На всей территории Украины 31 декабря ожидают осадки различной интенсивности, которые продолжатся первого января при более теплой погоде.

Прогноз погоды 31 декабря
Прогноз погоды 31 декабря
Прогноз погоды 1 января
Прогноз погоды 1 января

Серьезные осадки накануне не только вызвали проблемы с транспортом, но и вынудили украинцев находить оригинальные способы передвижения.

Как ранее писал "Телеграф", в Новый год на Левобережной Украине увеличится глубина снегового покрова.

Теги:
#Погода #Снег #Новый год #Прогноз погоды #Оттепель
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