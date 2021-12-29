Синоптики уточнили, где в Новогоднюю ночь ударят морозы

Часть регионов начнет новый год с заморозков и снега. А в некоторых — отметят достаточно высокие температуры.

Непогода в Украине, которая накрыла снегом и дождем часть регионов и вызвала транспортный коллапс в нескольких городах, ненадолго притихнет, чтобы к Новому году снова усилиться.

Об этом предупреждает Укргидрометцентр.

Несколько дней ясного неба снова сменят дождь, снег и мокрый снег. "Телеграф" собрал основные прогнозы по регионам с популярных синоптических сайтов. Встретить Новый год в снежной и морозной обстановке удастся не всем.

Согласно прогнозу сайта Sinoptik, отрицательные температуры 31 декабря будут зафиксированы днем на востоке и в центре страны — в частности в Харькове и Днепре. Долго они не продержатся — уже 1 января начнет таять и термометры покажут +1 +2.

Во Львове будет теплее всего — последний день уходящего года с +4, а первый нового — +7 градусов. В Одессе и в Киеве и 31 декабря, и 1 января столбик термометра поднимется выше нуля.

Согласно данным сайта Gismeteo, самым теплым станет Новый год во Львове — температура днем поднимется до +7, а ночью минуса ждать не стоит. Холоднее всего будет на востоке — 31 декабря в Харькове, согласно прогнозу, до -3 днем. В Днепре последний день года также будет морозным. В Одессе и Киеве оттепель начнется накануне праздника.

Горнолыжные курорты Украины также почувствуют на себе оттепель. Буковель и Драгобрат 31 декабря и 1 января накроет небольшим потеплением.

На всей территории Украины 31 декабря ожидают осадки различной интенсивности, которые продолжатся первого января при более теплой погоде.

Прогноз погоды 31 декабря

Прогноз погоды 1 января

Серьезные осадки накануне не только вызвали проблемы с транспортом, но и вынудили украинцев находить оригинальные способы передвижения.

Как ранее писал "Телеграф", в Новый год на Левобережной Украине увеличится глубина снегового покрова.