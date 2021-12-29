Локдаунов больше не будет? В Кабмине сделали заявление

Половина украинцев будут в ближайшее время будут привиты от коронавируса

Несмотря на распространение штамма "Омикрон", украинские чиновники настроены оптимистично и считают, что локдауны уйдут в прошлое. Снова закрывать Украину на жесткий карантин не планируют. Достичь этого удалось благодаря вакцинации. Предприниматели смогут работать в "красных зонах" при полной иммунизации сотрудников от коронавируса.

Об этом рассказал премьер Денис Шмыгаль на заседании Кабмина.

Он также отметил, что вакцинами Украина обеспечена на 2022 год. В стране с четверга все области переходят в "желтую зону" и в последних двух регионах начнут применять более мягкие меры эпидбезопасности. Для посещения ресторанов, спортклубов или театров необходимо иметь минимум 1 дозу прививки от коронавируса, а не две.

Такие меры действовать будут минимум до конца марта 2022 года — именно до 31.03 продлили адаптивный карантин в последний раз.

Читайте также: Категория Новости Европы Кольцо сжимается: что происходит с коронавирусом в соседних с Украиной странах Часть заболевших инфицированы "Омикроном", который не приобрел пока такого широкого распространения как в США или Великобритании.

Будет ли он действенным — покажет время, ведь, как писал "Телеграф", новую волну коронавируса Украине предсказывают уже в феврале нового года. Начнется она через несколько недель после новогодних праздников, когда активизируются туризм. Одной из причин роста количества новых случаев может стать "Омикрон".