Укр

Локдаунов больше не будет? В Кабмине сделали заявление

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Масочный режим сохранится до марта 2022 Новость обновлена 29 декабря 2021, 15:39
Масочный режим сохранится до марта 2022

Половина украинцев будут в ближайшее время будут привиты от коронавируса

Несмотря на распространение штамма "Омикрон", украинские чиновники настроены оптимистично и считают, что локдауны уйдут в прошлое. Снова закрывать Украину на жесткий карантин не планируют. Достичь этого удалось благодаря вакцинации. Предприниматели смогут работать в "красных зонах" при полной иммунизации сотрудников от коронавируса.

Об этом рассказал премьер Денис Шмыгаль на заседании Кабмина.

Он также отметил, что вакцинами Украина обеспечена на 2022 год. В стране с четверга все области переходят в "желтую зону" и в последних двух регионах начнут применять более мягкие меры эпидбезопасности. Для посещения ресторанов, спортклубов или театров необходимо иметь минимум 1 дозу прививки от коронавируса, а не две.

Такие меры действовать будут минимум до конца марта 2022 года — именно до 31.03 продлили адаптивный карантин в последний раз.

Будет ли он действенным — покажет время, ведь, как писал "Телеграф", новую волну коронавируса Украине предсказывают уже в феврале нового года. Начнется она через несколько недель после новогодних праздников, когда активизируются туризм. Одной из причин роста количества новых случаев может стать "Омикрон".

Теги:
#Карантин #Коронавирус #Covid-19 #Локдаун
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