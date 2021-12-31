Норовистые и совершенные: как зимуют тигры в украинских зоопарках (фото и видео)
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В Украине можно увидеть двух самых крупных представителей вида.
Грядущий 2022 год пройдет под покровительством Черного водяного тигра. И хотя начнется он по китайскому календарю не с января, а с февраля будущего года познакомиться поближе с представителем семейства кошачьих стоит уже сегодня.
Увидеть вживую этих животных в Украине в дикой природе нельзя, несколько экземпляров живут в зоопарках страны. Одесский зоосад может похвастаться пятью полосатыми хищниками. История их обитания в нем насчитывает сто лет. Самые старые его обитатели — 18-летние Натали и Тайгер. Также в зоопарке живет их сын. Кроме них тут обитают двое тигров, которым в будущем суждено стать семьей.
Все представители относятся к амурским тиграм. Они с удовольствием валяются в снегу и съедают по 9-11 килограммов мяса в день. Тигры очень уверенны в себе, рассказывают в зоопарке и называют их совершенными хищниками.
На восточном конце страны тигров можно увидеть в Харькове — в городском зоопарке и экопарке. В последнем обитают не только амурские, но и белые бенгальские тигры — всего шесть особей. Хищники с норовом — отстаивают свою территорию, а ночевать предпочитают в отапливаемом доме.
Пара белых тигров живут на Харьковщине уже шесть лет. В отличие от амурских собратьев они могут жить группами. Тигры в экопарке очень любят купаться, такое поведение характерно для их вида.
В Киевском зоопарке в канун Нового года приглашают всех желающих посмотреть на кормление тигров в специальных новогодних домиках в 11:00.
С прошлого года во всем мире на этих краснокнижных животных запрещена охота, ведь к началу 21 века сохранилось лишь шесть подвидов тигров. Бенгальский и амурский тигры считаются самыми крупными — их вес может достигать 320 кг, а длина без хвоста — почти трех метров.
Ранее "Телеграф" писал, что в Украине заботятся о лесных животных в период холодов — для них организовали специальное питание.
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