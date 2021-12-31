Норовистые и совершенные: как зимуют тигры в украинских зоопарках (фото и видео)

В Украине можно увидеть двух самых крупных представителей вида.

Грядущий 2022 год пройдет под покровительством Черного водяного тигра. И хотя начнется он по китайскому календарю не с января, а с февраля будущего года познакомиться поближе с представителем семейства кошачьих стоит уже сегодня.

Увидеть вживую этих животных в Украине в дикой природе нельзя, несколько экземпляров живут в зоопарках страны. Одесский зоосад может похвастаться пятью полосатыми хищниками. История их обитания в нем насчитывает сто лет. Самые старые его обитатели — 18-летние Натали и Тайгер. Также в зоопарке живет их сын. Кроме них тут обитают двое тигров, которым в будущем суждено стать семьей.

Тигры рады снегу В 2022 году им построят бассейн

Все представители относятся к амурским тиграм. Они с удовольствием валяются в снегу и съедают по 9-11 килограммов мяса в день. Тигры очень уверенны в себе, рассказывают в зоопарке и называют их совершенными хищниками.

Тигры в Одесском зоопарке

На восточном конце страны тигров можно увидеть в Харькове — в городском зоопарке и экопарке. В последнем обитают не только амурские, но и белые бенгальские тигры — всего шесть особей. Хищники с норовом — отстаивают свою территорию, а ночевать предпочитают в отапливаемом доме.

Читайте также: Категория Гороскоп Много зрелищ, достижений, рекордов: каким будет год Черного Водяного Тигра В 2022 году будут как прорывы во всех сферах жизни, так и революции

Пара белых тигров живут на Харьковщине уже шесть лет. В отличие от амурских собратьев они могут жить группами. Тигры в экопарке очень любят купаться, такое поведение характерно для их вида.

Белые тигры в Фельдманэкопарке

В Киевском зоопарке в канун Нового года приглашают всех желающих посмотреть на кормление тигров в специальных новогодних домиках в 11:00.

Тигры в Киевском зоопарке

С прошлого года во всем мире на этих краснокнижных животных запрещена охота, ведь к началу 21 века сохранилось лишь шесть подвидов тигров. Бенгальский и амурский тигры считаются самыми крупными — их вес может достигать 320 кг, а длина без хвоста — почти трех метров.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине заботятся о лесных животных в период холодов — для них организовали специальное питание.