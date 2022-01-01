С Новым годом, друзья! Лучшее — впереди!
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Наступил новый 2022-й год, который принесет нам что-то удивительное и прекрасное! Мы уверены, что в этом году каждый украинец станет хоть чуточку счастливее
Жизнь — это американские горки, а значит за резким спуском нас (и, надеемся, всю нашу страну) ожидает подъем на самые высокие вершины!
Новый год и Рождество — период волшебства и веры в чудо, и мы очень хотим, чтобы каждый житель нашей страны в 2022 году получил свою порцию того самого чуда.
А мы, как и последние 10 лет, продолжим свою работу для вас. Ведь спортсмен выступает для фанатов, кино снимают для зрителей, а журналисты 24/7 трудятся для читателей. И именно ваша оценка и критика вдохновляет нас становиться лучше с каждым днем!
Мирного неба над головой, здоровья вашим семьям и оптимизма! Помните: лучшее еще впереди!
С наилучшими пожеланиями, ваш "Телеграф".
P.S. Всё будет Украина!
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