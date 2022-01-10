Отпуск продолжается? Зеленский в первый день "после праздников" выложил фото с Банковой, снятое три месяца назад
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 191
Пресс-служба Зеленского проиллюстрировала новый пост старым фото.
Президент Украины Владимир Зеленский после новогодних выходных, проведенных в Буковеле (Ивано-Франковская область), вернулся к работе на Банковую, однако в сети заметили неладное.
Информация об этом появилась в его аккаунте в Инстаграм.
"Понедельник. Утро. Банковая. Начинаем новую рабочую неделю в 2022 году", — написал он.
Впрочем, журналист Ростислав Демчук предположил, что фото, которое использовал Зеленский для иллюстрации поста было сделано еще в ноябре.
На сайте президента действительно есть похожая фотография, которая фигурировала в новости от 29 ноября 2021 года о совещании по противодействию коронавирусу и ситуации со штаммом "Омикрон".
Тогда же она же была распространена пресс-службой Зеленского в Телеграме.
Стоит отметить, что тем временем в сети появилась информация о том, что Зеленский вместе с главой ОПУ Андреем Ермаком якобы покинули Украину и сейчас находятся на курорте на одном из курортов в Индийском океане. В частности об этом написал бывший нардеп Игорь Мосийчук.
"Ждем на официальное подтверждение или опровержение от ОП", — добавил он.
Вместе с тем пресс-служба Зеленского в Твиттер обнародовала информацию, что президент провел сегодня переговоры со своим швейцарским коллегой Иньяцио Кассисом, что может свидетельствовать о том, что он занят рабочими вопросами.
Как сообщалось ранее, Зеленский приехал на отдых в Буковеле в элитный отель 4 января. Вероятно, по случайности он поселился в том же заведении и на том же этаже где проживал украинский бизнесмен Игорь Коломойский.
- Дата публикации
-
- Категория
-