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Отпуск продолжается? Зеленский в первый день "после праздников" выложил фото с Банковой, снятое три месяца назад

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Владимир Зеленский Новость обновлена 10 января 2022, 16:48
Владимир Зеленский

Пресс-служба Зеленского проиллюстрировала новый пост старым фото.

Президент Украины Владимир Зеленский после новогодних выходных, проведенных в Буковеле (Ивано-Франковская область), вернулся к работе на Банковую, однако в сети заметили неладное.

Информация об этом появилась в его аккаунте в Инстаграм.

"Понедельник. Утро. Банковая. Начинаем новую рабочую неделю в 2022 году", — написал он.

Впрочем, журналист Ростислав Демчук предположил, что фото, которое использовал Зеленский для иллюстрации поста было сделано еще в ноябре.

Фото Зеленского 29 ноября и 10 января
Фото Зеленского 29 ноября и 10 января

На сайте президента действительно есть похожая фотография, которая фигурировала в новости от 29 ноября 2021 года о совещании по противодействию коронавирусу и ситуации со штаммом "Омикрон".

Зеленский провел совещание 29 ноября
Зеленский провел совещание 29 ноября

Тогда же она же была распространена пресс-службой Зеленского в Телеграме.

Стоит отметить, что тем временем в сети появилась информация о том, что Зеленский вместе с главой ОПУ Андреем Ермаком якобы покинули Украину и сейчас находятся на курорте на одном из курортов в Индийском океане. В частности об этом написал бывший нардеп Игорь Мосийчук.

"Ждем на официальное подтверждение или опровержение от ОП", — добавил он.

Вместе с тем пресс-служба Зеленского в Твиттер обнародовала информацию, что президент провел сегодня переговоры со своим швейцарским коллегой Иньяцио Кассисом, что может свидетельствовать о том, что он занят рабочими вопросами.

Как сообщалось ранее, Зеленский приехал на отдых в Буковеле в элитный отель 4 января. Вероятно, по случайности он поселился в том же заведении и на том же этаже где проживал украинский бизнесмен Игорь Коломойский.

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#Украина #Владимир Зеленский
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