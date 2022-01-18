Число выздоравливающих резко упало: ситуация с COVID-19 на 18 января
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За все время пандемии коронавирус в стране подхватили более 3,76 млн человек.
В Украине за сутки понедельника зафиксировали 8 558 новых подтвержденных случая коронавируса, это на три тысячи инфицирований больше, чем накануне. Среди заболевших — 811 детей.
Об этом сообщает Минздрав в утренней статистике.
Согласно данным министерства, кроме суточного прироста количества больных, данные изменились следующим образом:
- госпитализированы — 1 125 человека (днем ранее — 1 213)
- выздоровели — 5 761 человек (накануне — 2 520)
- летальных случаев — 188 (на минувшее утро — 78).
Если сравнивать данные с показателями минувшей недели, то количество выздоровевших резко упало с более чем 7 тысяч. При этом выросло количество госпитализаций, которое еще 7 дней назад не превышало тысячу человек в сутки.
Больше всего заражений на утро вторника выявили в:
- Киеве — 972 случая
- Львовской области — 870
- Харьковской области — 678.
Меньше всего зараженных — на Херсонщине и Житомирщине — по 58 человек.
Ситуация со смертностью от коронавируса: больше всего летальных случаев в Полтавской области — 22 человека не справились с "короной", меньше всего — в Николаевской (2 человека).
Ранее "Телеграф" писал про распространение нового штамма "Омикрон" в Украине — его считают потенциально заразным для каждого человека. В регионах-лидерах по заболеваемости штамм уже выявили.
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