Число выздоравливающих резко упало: ситуация с COVID-19 на 18 января

За все время пандемии коронавирус в стране подхватили более 3,76 млн человек.

В Украине за сутки понедельника зафиксировали 8 558 новых подтвержденных случая коронавируса, это на три тысячи инфицирований больше, чем накануне. Среди заболевших — 811 детей.

Об этом сообщает Минздрав в утренней статистике.

Согласно данным министерства, кроме суточного прироста количества больных, данные изменились следующим образом:

госпитализированы — 1 125 человека (днем ранее — 1 213)

выздоровели — 5 761 человек (накануне — 2 520)

летальных случаев — 188 (на минувшее утро — 78).

Если сравнивать данные с показателями минувшей недели, то количество выздоровевших резко упало с более чем 7 тысяч. При этом выросло количество госпитализаций, которое еще 7 дней назад не превышало тысячу человек в сутки.

Больше всего заражений на утро вторника выявили в:

Киеве — 972 случая Львовской области — 870 Харьковской области — 678.

Меньше всего зараженных — на Херсонщине и Житомирщине — по 58 человек.

Ситуация со смертностью от коронавируса: больше всего летальных случаев в Полтавской области — 22 человека не справились с "короной", меньше всего — в Николаевской (2 человека).

Ранее "Телеграф" писал про распространение нового штамма "Омикрон" в Украине — его считают потенциально заразным для каждого человека. В регионах-лидерах по заболеваемости штамм уже выявили.