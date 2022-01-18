Из-за волны "минирований" в ряде городов Украины школы перевели на дистанционку: подробности

Власти некоторых городов заявили, что их такие "минирования" уже достали.

Очередная волна псевдоминирований прокатилась сразу по нескольким городам Украины. Чаще всего "минеры" сообщали о взрывчатке в школах, после чего власти сразу трех городов приняли решение о временном переходе на дистанционное обучение.

Об этом "Телеграф" сообщает со ссылкой на официальные сообщения представителей городских советов Facebook.

Так, с 18 января на дистанционку перешли школьники в Николаеве, Черкассах и Бердянске.

Как сообщили в Управлении образования Николаевского городского совета, сообщение о якобы минировании всех школ города поступило 17 января, поэтому было принято решение осуществлять образовательный процесс дистанционно начиная с 18 января 2022 года.

В тот же день о переходе на дистанционку заявил городской совет Черкасс. Причиной этого стали систематические сообщения о минировании.

"С 18 января ученики черкасских школ будут учиться дистанционно, по меньшей мере, до конца недели. Такую форму обучения вводим в связи с постоянными сообщениями о минировании учебных заведений", — отметили в горсовете.

Школы Бердянска перешли на дистанционную учебу с 18 декабря, сообщил секретарь Бердянского горсовета Александр Свидло, из-за постоянных писем об их минировании.

"Новое письмо об очередном псевдоминировании всех школ города получили полчаса назад. Чтобы не срывать учебный процесс, а также не ставить под угрозу безопасность детей, решено до конца недели всем школам города перейти на дистанционное обучение", — написал вечером 17 января секретарь горсовета, отметив, что это "уже всех достало".

Добавим, что в Киеве 18 января также сообщили о "минировании" сразу 46 школ. Информацию об этом подтвердила представитель Главного управления ГСЧС в Киеве Светлана Водолага в комментарии "Укринформу".

"В СБУ поступила информация о заминировании 46 школ. Какие именно школы – я не знаю, потому что правоохранители отрабатывают собственными силами", — отметила Водолага.

Ранее "Телеграф" сообщал, что волна минирований накрыла крупные украинские города 12 января, но тогда больше всего досталось Киеву, где дело дошло даже до аэропортов.