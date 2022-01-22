Данные украинцев из "Дии" якобы продают в сети: подробности о "сливе"

Автор объявления просит за архивы с данными 15 тысяч долларов.

Данные украинцев с государственных веб-порталов могли быть "слиты" в сеть после недавней кибератаки. На хакерском ресурсе RaidForums появилось объявление об их продаже. Среди данных, которые якобы есть у автора сообщения — сведения о датах рождения, документах и другие примерно 2,6 млн пользователей. За них он просит 15 тысяч гривен.

Сообщил об этом киберспециалист одной из политпартий.

Так выглядит объявление хакера

В Министерстве цифровой трансформации уже отреагировали на заявление и назвали его провокацией. По их данным таких объявлений было уже несколько. Также сообщают, что пользователями портала "Дия" являются не 2, а 13 млн украинцев. Данные, которые якобы продают, это скомпилированный вариант старых сведений, оказавшихся в публичном доступе до 2019 года.

Глава Минцифры Михаил Федоров также отметил, что приложение "Дия" подтягивает документы каждый раз при новой авторизации и не хранит их. По его словам такие ресурсы, где распространяют данные украинцев, блокируются.

Он также анонсировал новую услугу в приложении "Дия" — єЗахист по правилам кибербезопасности. В ней также будет информация о том, в каких реестрах есть данные украинцев. В будущем, хотят запустить сервис, который будет оповещать при проверке данных чиновниками.

Разработчик ПО, который сотрудничает с вооруженными силами Украины, Владимир Пасека отметил, что данные действительно могут быть компиляцией, поскольку их "слили" в национальный праздник, а также, что это выглядит попыткой "перевести вину с российских "государственных" хакеров, на условных анонимных "коммерческих" хакеров". Кроме файлов, содержащих структуру и контент базы данных, "слитым", по его словам, оказался и сам портал, что по мнению специалиста значит, что был доступ к файлам и возможность передачи информации.

Ранее "Телеграф" писал, что в атаке на правительственные порталы могли быть замешаны хакеры из Беларуси.