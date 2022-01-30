Начало февраля подготовило сюрприз: в какие регионы придет сильный мороз
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Столбики термоментов опустятся до -14 градусов в среду, 2 февраля.
Начало февраля в Украине будет сопровождаться значительным похолоданием сразу в нескольких центральных областях. Температура воздуха опустится до 14 градусов ниже нуля.
Об этом свидетельствуют данные сайта gismeteo.ua.
Если в начале следующей недели в понедельник, 31 января, минус в Украине будет незначительным – около -2 градусов мороза в большинстве областей. Так, уже к среде, 2 февраля, ситуация существенно изменится в ряде центральных регионов.
В частности, в Киевской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой областях в среду, 2 февраля, столбики термометров покажут до -14 градусов мороза.
В то же время в большинстве западных, южных и восточных областей будет в среднем до -8 градусов мороза. А в Одессе днем 2 февраля прогнозируют до +2 градусов тепла.
По данным "Укргидрометцентра", в западных, восточных и части южных регионов морозная погода в среду, 2 февраля, будет сопровождаться выпадением мокрого снега днем и снега в ночное время. В то же время в Киевской, Черкасской, Житомирской, Винницкой, Черниговской и Сумской областях синоптики осадков не прогнозируют.
Ранее "Телеграф" сообщал, какую погоду синоптики прогнозируют на последний месяц зимы, и в каких регионах ожидать сильных морозов.
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