Укр

Начало февраля подготовило сюрприз: в какие регионы придет сильный мороз

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Мороз в начале февраля придет в центральные регионы Новость обновлена 30 января 2022, 14:07
Мороз в начале февраля придет в центральные регионы

Столбики термоментов опустятся до -14 градусов в среду, 2 февраля.

Начало февраля в Украине будет сопровождаться значительным похолоданием сразу в нескольких центральных областях. Температура воздуха опустится до 14 градусов ниже нуля.

Об этом свидетельствуют данные сайта gismeteo.ua.

Если в начале следующей недели в понедельник, 31 января, минус в Украине будет незначительным – около -2 градусов мороза в большинстве областей. Так, уже к среде, 2 февраля, ситуация существенно изменится в ряде центральных регионов.

В частности, в Киевской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой областях в среду, 2 февраля, столбики термометров покажут до -14 градусов мороза.

В то же время в большинстве западных, южных и восточных областей будет в среднем до -8 градусов мороза. А в Одессе днем 2 февраля прогнозируют до +2 градусов тепла.

По данным "Укргидрометцентра", в западных, восточных и части южных регионов морозная погода в среду, 2 февраля, будет сопровождаться выпадением мокрого снега днем и снега в ночное время. В то же время в Киевской, Черкасской, Житомирской, Винницкой, Черниговской и Сумской областях синоптики осадков не прогнозируют.

Прогноз погоды от "Укргидрометцентра" на 2 февраля
Прогноз погоды от "Укргидрометцентра" на 2 февраля

Ранее "Телеграф" сообщал, какую погоду синоптики прогнозируют на последний месяц зимы, и в каких регионах ожидать сильных морозов.

Теги:
#Украина #Погода #Мороз #Мокрый снег #Февраль
Мороз в начале февраля придет в центральные регионы
Украина
Начало февраля подготовило сюрприз: в какие регионы придет сильный мороз
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