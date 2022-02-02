Сколько украинцев готовы отбиваться от России: результаты опроса

22,5% украинцев не верят, что атака РФ на Украину вообще возможна

Меньше половины украинских граждан — всего 42,8% — будут готовы дать отпор российским солдатам, если те все же решатся на полноценное вторжение. Такие цифры значительно меньше, чем те, о которых заявляют президент Украины Владимир Зеленский и глава его Офиса Андрей Ермак.

Новая статистика была опубликована представителями Фонда демократических инициатив им. Илька Кучерива.

Общие цифры

Таким образом, общее число тех, кто будет готов противостоять российским захватчикам, составляет почти 43%. Из них 10,5% планируют присоединиться к ВСУ, чтобы бороться на фронте, еще 9,4% говорят о вступлении в добровольческие силы. 22,9% опрошенных готовы оказывать армии любую посильную помощь — деньгами, убежищем и т.п.

При этом почти 18,5% респондентов заявили, что не будут делать ничего, а лишь пытаться выжить во время войны. Еще 22,5% украинцев полагают, что никакого нападения России не произойдет.

Относительно электоральных предпочтений

Интересно, что самый большой процент людей, готовых присоединиться к рядам украинской армии, принадлежит избирателям "Европейской солидарности" — 16,2%. Среди электората "Слуг народа" это количество составляет 14,3%.

Значительное количество избирателей партии "ОПЗЖ" — 46,3% — убеждены, что войны не будет. При этом только 3,1% людей с такими политическими предпочтениями будут готовы уйти на фронт и защищать Украину.

Следует отметить, что процент людей, готовых покинуть государство в случае нападения России, довольно низок среди избирателей всех партий. Однако самым высоким он все же является в электорате "Слуг народа" — 6%.

Территориальное распределение

Отметим, что наиболее "воинственными" являются представители центральных регионов Украины. Именно из этих областей на фронт готовы уйти 13,8%, а стать добровольцами – 12,5%.

Самую массовую помощь армии планируют оказывать жители Запада — 34,6%.

А вот менее заинтересованными в военном противостоянии оказались жители восточных регионов — здесь пункт "буду выживать" выбрало около 28,7% респондентов.

Отметим, что опрос проводился еще в декабре 2021 года на территории всех областей, кроме оккупированных территорий. Всего свои мысли высказали 2018 год совершеннолетних украинцев.

Ранее "Телеграф" сообщал, какого "приема" от украинских военных следует ожидать россиянам в случае атаки. Также мы писали о том, как украинскую армию оценивает британский премьер Борис Джонсон.