Украина ликвидирует "дипломатический долгострой": сегодня подпишут ЗСТ с Турцией

Документ укрепит стратегическое партнерство Украины и Турции

Соглашение о Зоне свободной торговли между Украиной и Турцией, подписание которого ожидается 3 февраля во время визита в Украину президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, объединит все дружественные страны Черноморского бассейна едиными правилами, что положительно скажется на экономике всего региона.

Такую оценку будущей ЗСТ дала первая вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко.

"Сейчас благодаря Соглашению все дружественные страны Черноморского бассейна – Грузия, Молдова, Болгария, Румыния, Турция и Украина – будут соединены соглашениями о свободной торговле с общими правилами. Поэтому документ имеет огромное значение для всего региона", — написала Свириденко в Facebook.

По ее словам, Соглашение с Турцией позволит ликвидировать "дипломатический долгострой", насчитывающий уже более 10 лет. ЗСТ даст импульс к наращиванию производственной кооперации, взаимным инвестициям и увеличению товарооборота между Украиной, Турцией и Европой.

Учитывая объем товарооборота с Турцией, ЗСТ обеспечит ежегодный прирост украинского ВВП на уровне 2,2%, а доходы домохозяйств должны ежегодно увеличиваться на 2,6%. В конечном итоге обоюдный товарооборот наших стран должен вырасти на 38%. Такие прогнозы ранее сделали в Институте экономических исследований и политических консультаций, на которые ссылается министр.

По ее данным, условиями Соглашения предусмотрено установление нулевых пошлин для 10 337 товарных позиций, что составляет 95% от общего количества украинских экспортных товаров. Для 1348 видов продукции Турция снизит пошлины и введет тарифные квоты.

Еще одним преимуществом ЗСТ, по мнению Свириденко станет возможность украинских производителей производить товары из турецкого сырья и беспошлинно продавать их на рынках ЕС с сертификатом EUR1.

"Укрепление стратегического партнерства Украины и Турции раскроет новые экономические и геополитические перспективы, а также укрепит наши позиции, что важно в условиях активизации российской агрессии", — оценила Свириденко будущую Зону свободной торговли с Турцией.

Напомним, недавно Юлия Свириденко сообщила о планах расширения Соглашения о Зоне свободной торговли с Канадой.