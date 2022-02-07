Ливни, снегопады и штормовой ветер: какой будет погода в Украине 8 февраля

Страна встретится с серьезными осадками

Начавшаяся рабочая неделя должна принести в Украину много проливных дождей и снегопадов, которые будут "приправлены" сильным порывистым ветром.

Какой же прогноз погоды синоптики дают на вторник, 8 февраля, расскажет "Телеграф".

По словам украинского синоптика Натальи Диденко, уже в ближайшие сутки над Украиной столкнутся циклон Roxana и антициклон Holm. Это, в основном, и приведет к тому, что часть областей после ночных осадков будет довольствоваться сухой, хоть и облачной погодой, а вот некоторые регионы все равно засыпет снегом (кое-где — зальет дождями).

"Температура воздуха в большинстве наших областей будет колебаться в районе нуля, в южной части ожидается +2…+7 градусов", — подчеркнула специалистка.

Прогноз погоды на 8 февраля от Натальи Диденко

При этом, по данным ресурса weather.com, на юге, как и в некоторых других областях, ожидаются порывы сильного, практически штормового ветра — местами до 38 км/час.

Погода в Украине 8 февраля

Дальше расскажем о погоде по некоторым из регионов.

Киев

Погода в Киеве 8 февраля

В столице перепад температур между днем и ночью будет небольшим — от +1°С до -1°С. Днем, скорее всего, будет без осадков, однако ночью пойдет снег. Ветер может достигать скорости 25 км/час.

Львов

Погода во Львове 8 февраля

Здесь утренний снегопад к вечеру окончательно превратится в дождь. Температура воздуха будет плюсовой — в районе 1-2 градусов тепла. Но жителям региона стоит одеваться потеплее: из-за сурового ветра, который может достигать до 30 км/час.

Харьков

Погода в Харькове 8 февраля

В этой области ситуация будет складываться наоборот — дождь, начавшийся днем, к ночи превратится в снег. При этом на темное время суток прогнозируются действительно серьезные снегопады. Они будут приправлены сильным ветром. Температурный разброс ожидается от +2°С днем до -4°С ночью.

Одесса

Погода в Одессе 8 февраля

Этот регион грозится стать самым ветреным во вторник, 8 февраля. Здесь синоптики прогнозируют шквальные порывы скоростью до 38 км/час. Также жителей Одесчины ждут ливни и температура от -1° до +4°С.

Днепр

Погода в Днепре 8 февраля

Днем в регионе можно ожидать около 4 градусов тепла, однако ночью похолодает до -3°С. Дождь грозит перерасти в снег, ночью же осадки практически прекратятся, хотя и сохранится облачная погода. Ветер менее сильный, чем в других областях — 15-20 км/час.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие прогнозы погоды синоптики дают на весь оставшийся февраль.