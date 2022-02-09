Зеленский распорядился найти условия, чтобы закрыть телеканал "НАШ" в ближайшее время – NEXTA

Владимир Зеленский в пятницу 4 февраля, провел закрытое совещание с секретарем СНБО Алексеем Даниловым и сотрудниками Офиса Президента, на котором дал указание найти факты или условия, чтобы закрыть телеканал "НАШ" в ближайшее время. Данную информацию опубликовали в телеграмм-канале NEXTA live, ссылаясь на инсайд из ОП.

Президент Украины, несмотря на свои предвыборные обещания не вмешиваться в работу журналистов, перешел в активную фазу противостояния с телеканалом "НАШ". После недельной блокады офиса телеканала националистами во главе с Евгением Карасем и Сергеем Стерненко, Зеленский решил закрыть канал президентской подписью под решением СНБО.

Как сообщают разные источники, противостояние Офиса Президента с телеканалом "НАШ" может быть связано с возможными досрочными выборами в Верховную Раду, после начала имплементации Минских соглашений по Донбассу. По мнению медиа-экспертов, закрытия "НАШего" практически оставит юго-восточный фланг украинской политики без медиа-освещения, что даст дополнительные шансы партии "Слуга народа" набрать большее количество голосов на Юго-Востоке Украины.

В свою очередь Глава Верховной Рады и депутат от "Слуг народа" Руслан Стефанчук в понедельник 7 февраля, в комментарии журналистам заявил, что СНБО пока не рассматривал введение санкций против телеканала "НАШ".