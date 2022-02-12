Укр

Настоящей весны придется подождать: каким будет начало марта в Украине

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Анастасия Мирошник
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Зима задержится в Украине
Зима задержится в Украине

Зима весной, какой погоды стоит ожидать от марта, пора ли уже прятать зимние вещи

Украина последнее время ощутила все прелести тепла, люди уже во всю ждут весны и солнечной погоды, но зима не спешит покидать нас.

Владимир Деркач, народный синоптик с Волыни, прогнозирует, что начало весны будет больше похоже на зиму. Ранее специалист поделился своим прогнозом на предстоящий месяц эксклюзивно для "Телеграфа".

Ночью столбики термометров могут еще показывать минусовую температуру. Первое тепло украинцы могут ощутить в середине первой декады месяца, но на этот период прогнозируется ветряная погода . Синоптик предупреждает, что температура в это время будет очень нестабильной, она будет то подниматься, то стремительно падать.

Вторая декада марта также не сможет похвастаться стабильностью — температурные качели будут продолжаться, температура воздуха будет колебаться от ночных "минусов" до дневных "плюсов". Ожидается, что в этот период, холода днем продлятся всего 2-3 дня. Деркач уверяет, что осадки будут умеренные.

Также "Телеграф" передавал о том, каким будет конец февраля.

Теги:
#Погода #Март #Прогноз погоды #Синоптик
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