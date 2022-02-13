Укр

Весеннее тепло и ночные морозы: какой будет погода в Украине до конца февраля

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Вместе с теплом стоит ждать и осадков Новость обновлена 13 февраля 2022, 18:04
Вместе с теплом стоит ждать и осадков

Зима в нашей стране закончится теплой погодой.

До конца зимы остается еще более двух недель, однако в Украине погода уже вовсе напоминает раннюю весну. Несмотря на легкие ночные морозы, дневная температура удерживается в стабильном "плюсе" и, похоже, будет оставаться таковой и в ближайшем будущем.

Это следует из прогноза Gismeteo.

Согласно его данным, на следующей неделе в страну придет ощутимое потепление, которое будет наиболее ощутимым в центральных и южных областях Украины. Например, в Одессе в субботу, 19 февраля ожидается до +11 градусов по Цельсию.

Впрочем, вместе с потеплением в страну придут и осадки, которые не дадут в полной мере порадоваться "весеннему" теплу.

Однако холода еще дадут о себе знать и уже после 23 февраля температура воздуха вновь устремится к нолю. Дневные морозы синоптики ожидают лишь на северо-восточной части страны, а вот ночной "минус" за редким исключением будет сохраняться в Украине до самого конца месяца.

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Несмотря на то, что конец февраля будет теплым, синоптики советуют не расслабляться, поскольку в марте украинцев ожидают температурные скачки и периоды похолоданий.

Теги:
#Украина #Погода #Прогноз погоды
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