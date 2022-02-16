Укр

Депутатов и чиновников заставят сидеть в Украине: в Раде готовят громкий закон

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Уехать не удастся
Уехать не удастся

Проект внес лидер парламентской фракции "Слуг народа" Давид Арахамия.

В Верховной Раде зарегистрировали проект закона, который определяет категории тех, кому будет запрещено уезжать из страны в период военного положения.

Как сообщает "Телеграф", соответствующий документ уже направили на ознакомление.

Если его примут, то в такой период из Украины не выедут:

  1. члены Кабмина, первые замы и замминистров,
  2. нардепы,
  3. главы местных госуадминистраций, первые зам и другие заместители,
  4. госслужащие на должностях "А"-категории,
  5. руководители центральных органов исполнительной власти (включая такие органы со спецстатусом),
  6. военные ВСУ и других военформирований, созданных законно,
  7. правоохранители рядового и начальственного состава
  8. руководители стратегических структур в сферах экономики и безопасности,
  9. руководители, чьи предприятия, организации и учреждения, работают в сфере обеспечения безопасности и критической устойчивости инфраструктуры.

Покидать переделы государства вышеперечисленным категориям согласно тексту, разрешат для осуществления собственных полномочий только по распоряжению главы государства. Проект внес Давид Арахамия, но среди его инициаторов — десятки украинских нардепов. Также согласно проекту запрет на выезд будет актуален до особого приказа президента или окончания военного положения.

Проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины о запрете выезда за границу некоторым категориям лиц на период военного положения стр 1
Проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины о запрете выезда за границу некоторым категориям лиц на период военного положения стр 1
Проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины о запрете выезда за границу некоторым категориям лиц на период военного положения стр 2
Проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины о запрете выезда за границу некоторым категориям лиц на период военного положения стр 2

Ранее "Телеграф" сообщал, что президент Украины призвал вернуться в Украину уехавших политиков и бизнесменов.

Теги:
#Верховная Рада #Законопроект #Военное положение
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