Депутатов и чиновников заставят сидеть в Украине: в Раде готовят громкий закон
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Проект внес лидер парламентской фракции "Слуг народа" Давид Арахамия.
В Верховной Раде зарегистрировали проект закона, который определяет категории тех, кому будет запрещено уезжать из страны в период военного положения.
Как сообщает "Телеграф", соответствующий документ уже направили на ознакомление.
Если его примут, то в такой период из Украины не выедут:
- члены Кабмина, первые замы и замминистров,
- нардепы,
- главы местных госуадминистраций, первые зам и другие заместители,
- госслужащие на должностях "А"-категории,
- руководители центральных органов исполнительной власти (включая такие органы со спецстатусом),
- военные ВСУ и других военформирований, созданных законно,
- правоохранители рядового и начальственного состава
- руководители стратегических структур в сферах экономики и безопасности,
- руководители, чьи предприятия, организации и учреждения, работают в сфере обеспечения безопасности и критической устойчивости инфраструктуры.
Покидать переделы государства вышеперечисленным категориям согласно тексту, разрешат для осуществления собственных полномочий только по распоряжению главы государства. Проект внес Давид Арахамия, но среди его инициаторов — десятки украинских нардепов. Также согласно проекту запрет на выезд будет актуален до особого приказа президента или окончания военного положения.
Ранее "Телеграф" сообщал, что президент Украины призвал вернуться в Украину уехавших политиков и бизнесменов.
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