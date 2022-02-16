Депутатов и чиновников заставят сидеть в Украине: в Раде готовят громкий закон

Проект внес лидер парламентской фракции "Слуг народа" Давид Арахамия.

В Верховной Раде зарегистрировали проект закона, который определяет категории тех, кому будет запрещено уезжать из страны в период военного положения.

Как сообщает "Телеграф", соответствующий документ уже направили на ознакомление.

Если его примут, то в такой период из Украины не выедут:

члены Кабмина, первые замы и замминистров, нардепы, главы местных госуадминистраций, первые зам и другие заместители, госслужащие на должностях "А"-категории, руководители центральных органов исполнительной власти (включая такие органы со спецстатусом), военные ВСУ и других военформирований, созданных законно, правоохранители рядового и начальственного состава руководители стратегических структур в сферах экономики и безопасности, руководители, чьи предприятия, организации и учреждения, работают в сфере обеспечения безопасности и критической устойчивости инфраструктуры.

Покидать переделы государства вышеперечисленным категориям согласно тексту, разрешат для осуществления собственных полномочий только по распоряжению главы государства. Проект внес Давид Арахамия, но среди его инициаторов — десятки украинских нардепов. Также согласно проекту запрет на выезд будет актуален до особого приказа президента или окончания военного положения.

Проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины о запрете выезда за границу некоторым категориям лиц на период военного положения стр 1 Проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины о запрете выезда за границу некоторым категориям лиц на период военного положения стр 2

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Ранее "Телеграф" сообщал, что президент Украины призвал вернуться в Украину уехавших политиков и бизнесменов.