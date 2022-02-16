Лазерное шоу и гигантские флаги: как Украина празднует День единения (фото, видео)

К событию присоединились разные города и организации страны.

В среду 16 февраля Украина впервые празднует День единения. Его ввел президент Украины Владимир Зеленский. Он направлен на то, чтобы показать, что победить можно не только военным путем, а и "объединившись всем миром против войны, против антигуманной политики Кремля".

Об этом в Телеграм написал министр культуры Украины Александр Ткаченко.

Он отметил, что объединение перед лицом врага — это черта украинского народа. Глава Минкульта также призвал "объединиться вокруг простого принципа: "Украинцы должны быть умными", не паниковать и критически мыслить.

По украинским каналам в этот день проходит телемарафон, посвященный празднику, который начался с обращения президента.

Как проходит День единения в городах Украины

Краматорск

На Донетчине мероприятия к празднику прошли во многих крупных городах. В Краматорске украинский флаг торжественно подняли на самом высоком флагштоке области в Парке Юбилейном.

Запорожье

В Запорожье флаг Украины размером 50 на 20 метров развернули на каскаде фонтанов "Радуга".

Харьков

В Харькове сине-желтый стяг подняли на стометровом флагштоке, а сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям провели торжественное построение под звуки гимна.

Одесса

В Одессе в День единения прошел марш "За сохранение суверенитета Украины". С флагами и патриотическими речевками участники шли по улице Дерибасовской.

Марш в Одессе

Днепр

В Днепре в День единения украсят вечернее небо украинским флагом в масштабной свето-музыкальной инсталляции. Проекция будет простираться на 10 км. Горожане и гости города смогут наблюдать ее в темное время суток до полуночи вплоть до конца недели.

Львов

Во Львове в Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного также провели патриотичный флешмоб.

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Отметим, что новый праздник не всем пришелся по вкусу. Так, некоторых украинцев смутила дата — 16 февраля, на которую западные СМИ "назначали" вторжение России в Украину.

Также высказали мнение, что единство должно заключатся в другом.

Именно в День единения Украина получила первую медаль на Олимпиаде в Пекине. Как писал "Телеграф", Александр Абраменко принес в копилку наград страны "серебро".