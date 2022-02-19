Зеленский наехал на Запад из-за истерии вокруг дат возможного вторжения России

Глава украинского государства заявил, что хотел бы услышать от ЕС и НАТО.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украину не стоит постоянно пугать новыми датами начала полномасштабного вторжения России, а вместо того в нашей стране хотят услышать ответы на другие вопросы, касающиеся перспективы вступления в ЕС и НАТО.

Об этом он заявил во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Мы будем защищать свою землю и 16 февраля, и 1 марта, и 31 декабря. Нам намного больше нужны другие даты и все чудесно понимают какие", — сказал Зеленский.

Он напомнил, что 20 февраля в Украине отмечают День Героев Небесной Сотни, который является напоминанием о том, что многие украинцы отдали жизнь за желание видеть свою страну частью Европейского союза.

Также Зеленский указал, что Россия постоянно пытается убедить Украину в том, что в Европе ее никто не ждет. В ответ, считает он, ЕС должен заявить, что эти утверждения не соответствуют действительности.

То же, говорит глава государства, касается и НАТО.

"Нам говорят — двери открыты. Но пока что — посторонним вход запрещен", — сказал Зеленский и призвал членов Альянса сказать честно, хотят ли они видеть Украину в своем составе или нет, а лучшим временем для этого он считает саммит в Мадриде, который предварительно запланирован на 29-30 июня 2022 года.

Как сообщалось ранее, Зеленский отправился в Мюнхен на фоне увеличения напряжения на линии разграничения. Так 17 февраля оккупанты обстреляли ряд населенных пунктов на подконтрольных территориях.

Во время своего выступления, президент заверил, что Украина намерена возвращать оккупированные территории исключительно дипломатическим путем.

Кроме того, он запросил консультаций по безопасности в рамках Будапештского меморандума, из-за которого Украина осталась без ядерного оружия.