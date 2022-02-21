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В Украине 10 млн пенсионеров получат надбавку: кому и на сколько повысят выплату

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Пенсии проиндексируют уже 1 марта Новость обновлена 21 февраля 2022, 11:52
Пенсии проиндексируют уже 1 марта

Самый маленький размер повышения составит 100 гривен.

В Украине 1 марта 2022 года проиндексируют пенсии. Повышение должны получить около 10 миллионов пенсионеров — наименьший размер надбавки составит 100 гривен.

Об этом сообщило Министерство социальной политики в Facebook.

Известно, что коэффициент повышения составит 1,14, а пересчитают пенсионные выплаты более чем 10 миллионам граждан.

При этом средний размер повышения составит 360 гривен, а наименьший – 100 гривен.

Кому и на сколько повысят пенсии с 1 марта?

Есть такие категории, которые получат повышение пенсии в размере 1100 гривен — речь идет о пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС.

Ощутимым повышение пенсии с 1 марта будет и для военных — около полумиллиона из них получат надбавку в размере 705 гривен.

Пенсии по возрасту для 2,2 миллиона граждан также повысят:

  • лица 80+ получат 570 гривен вместо 500;
  • лица в возрасте от 75 до 80 лет получат 456 гривен вместо 400.

Ежемесячную доплату в 135 гривен начислят к страховым пенсиям, которые не попали под индексацию, потому что были назначены в течение трех последних лет.

Также увеличен на 24% (или 400 гривен) размер пособия на третьего и каждого следующего ребенка до достижения им 6-летнего возраста, который воспитывается в многодетной семье.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в 2022 году украинских пенсионеров ждет 12 перерасчетов пенсий, которые пройдут в 5 этапов.

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#Украина #Пенсии #Надбавка #Перерасчет
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