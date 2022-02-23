Зеленский призывает в ВСУ часть украинцев: кому, когда и куда нужно явиться

Призыв резервистов начнется с 23 февраля

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к украинскому народу 22 февраля сообщил, что издал приказ о призыве резервистов на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период.

В Службе по связям с общественностью Командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины разъяснили, кого коснется этот приказ.

Возраст и кого призывают

Призову на военную службу будут подлежать резервисты от 18 до 60 лет.

Это будут как офицеры, так и рядовой и сержантский состав.

Резервисты первой очереди оперативного резерва – это военнослужащие, которые увольняются со срочной военной службы, военной службы по призыву во время мобилизации, на особый период, которые по своим профессионально-психологическим характеристикам и состоянию здоровья пригодны к службе в военном резерве и отвечают установленным требованиям прохождения службы в военном резерве, и приобрели определенную военную учетную специальность.

Сроки и места прохождения службы

Призыв начнется с сегодняшнего дня — 23 февраля 2022 года.

Максимальный срок службы – 1 год.

Резервисты оперативного резерва первой очереди будут проходить службу в тех воинских частях и по той специальности, в которой они проходили службу до этого и подписали контракт для прохождения службы в оперативном резерве первой очереди (ОР-1).

"Например, во время предыдущей службы военнослужащий был водителем-механиком в воинской части А0000, поэтому будут призывать его в эту же часть, на эту же военно-учетную специальность", — пояснили в Службе по связям с общественностью СВ ВСУ.

При этом в информации подчеркивается, что призванным резервистам будет сохраняться рабочее место и среднемесячная заработная плата.

Что делать резервистам сейчас

Согласно приказу президента Украины, резервисты оперативного резерва первой очереди должны самостоятельно явиться в свои воинские части или территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП пришли на смену военкоматам), по телефонному звонку или получив повестку для явки в свой ТЦК.

При этом если резервист по тем или иным причинам, предусмотренным законом, не может быть призван, ему необходимо лично предоставить подтверждающие документы.

За неявку или игнорирование вызова предусмотрена административная или уголовная ответственность.

Ранее "Телеграф" разбирался, кто в Украине является резервистами, а также какие виды резервистов существуют.