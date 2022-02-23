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Верховная Рада ввела в Украине чрезвычайное положение: что изменится

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Верховная Рада Новость обновлена 23 февраля 2022, 22:03
Верховная Рада

Члены парламента поддержали решение большинством голосов

Верховная Рада Украины поддержала решение Совета национальной безопасности и обороны о введении в Украине чрезвычайного положения сроком на месяц (30 дней). За решение проголосовали 335 депутатов.

На такой шаг пошли из-за признания Россией "независимости" так называемых "ДНР-ЛНР" и решения о возможности ввода войск официально.

Согласно указу президента Украины, который поддержал парламент большинством голосов, на территории Украины кроме Донетчины и Луганщины (там идет операция ООС) устанавливается чрезвычайное положение с полуночи 24 февраля.

Голосование за чрезвычайное положение в Украине
Голосование за чрезвычайное положение в Украине

Что подразумевает чрезвычайное положение:

  • главам администраций и КГГА необходимо создать оперативные штабы, в состав которых включить представителей силовых ведомств, сотрудников СБУ, охраны порядка и гражданской защиты,
  • устанавливается особый режим въезда-выезда,
  • движение транспортных средств ограничено, их могут осматривать по необходимости,
  • усилить охрану общественного порядка и важных объектов,
  • запрет большинства массовых мероприятий и протестов,
  • временная или постоянная эвакуация людей из опасных мест и предоставление им жилья,
  • проведение проверки документов, обысков граждан по необходимости, их машин и грузов,
  • введение комендантского часа,
  • запрет аматорских радиостанций, особые правила пользования связью и интернетом,
  • запрет изготовления и распространения дестабилизирующей информации,
  • запрет резервистам, призывникам и военнообязанным менять место жительства без уведомления ряда служб.

Указ вступает в силу одновременно с соответствующим законом. Отметим, что большинство мер будут вводиться только по необходимости.

Ранее "Телеграф" писал, что 23 февраля стартовал призыв в ряды защитников Украины резервистов первой очереди оперативного резерва.

Теги:
#Украина #Комендантский час #Чрезвычайное положение
Верховная Рада
Украина
Верховная Рада ввела в Украине чрезвычайное положение: что изменится
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