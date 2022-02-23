Верховная Рада ввела в Украине чрезвычайное положение: что изменится
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Члены парламента поддержали решение большинством голосов
Верховная Рада Украины поддержала решение Совета национальной безопасности и обороны о введении в Украине чрезвычайного положения сроком на месяц (30 дней). За решение проголосовали 335 депутатов.
На такой шаг пошли из-за признания Россией "независимости" так называемых "ДНР-ЛНР" и решения о возможности ввода войск официально.
Согласно указу президента Украины, который поддержал парламент большинством голосов, на территории Украины кроме Донетчины и Луганщины (там идет операция ООС) устанавливается чрезвычайное положение с полуночи 24 февраля.
Что подразумевает чрезвычайное положение:
- главам администраций и КГГА необходимо создать оперативные штабы, в состав которых включить представителей силовых ведомств, сотрудников СБУ, охраны порядка и гражданской защиты,
- устанавливается особый режим въезда-выезда,
- движение транспортных средств ограничено, их могут осматривать по необходимости,
- усилить охрану общественного порядка и важных объектов,
- запрет большинства массовых мероприятий и протестов,
- временная или постоянная эвакуация людей из опасных мест и предоставление им жилья,
- проведение проверки документов, обысков граждан по необходимости, их машин и грузов,
- введение комендантского часа,
- запрет аматорских радиостанций, особые правила пользования связью и интернетом,
- запрет изготовления и распространения дестабилизирующей информации,
- запрет резервистам, призывникам и военнообязанным менять место жительства без уведомления ряда служб.
Указ вступает в силу одновременно с соответствующим законом. Отметим, что большинство мер будут вводиться только по необходимости.
Ранее "Телеграф" писал, что 23 февраля стартовал призыв в ряды защитников Украины резервистов первой очереди оперативного резерва.
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